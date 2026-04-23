Ρίτα Γουίλσον: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για την κρυφή οικογένεια του πατέρα της με τραγικό τέλος

Η σύζυγος του Τομ Χανκς ανακάλυψε για την κρυφή οικογένεια του πατέρα της, μόλις το 2012 κατά τη διάρκεια ενός ντοκιμαντέρ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Τομ Χανκς, και η σύζυγός του, Ρίτα Γουίλσον φτάνουν στη τελετή απονομής των Governors Awards στην αίθουσα Ray Dolby Ballroom στο Λος Άντζελες. (2024)

  • Η Ρίτα Γουίλσον ανακάλυψε το 2012 μέσω ντοκιμαντέρ ότι ο πατέρας της είχε κρυφή οικογένεια στη Βουλγαρία πριν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ.
  • Ο πατέρας της, Χασάν Χαλίλοφ Ιμπραήμοφ, έχασε τη σύζυγό του Άλις κατά τον τοκετό και το παιδί τους Εμιλ πέθανε σε ηλικία τεσσάρων μηνών.
  • Ο πατέρας της δεν μοιράστηκε ποτέ την τραγική αυτή ιστορία με την οικογένειά του στις ΗΠΑ.
  • Η Ρίτα Γουίλσον εξέφρασε τη λύπη της για την έλλειψη επικοινωνίας και το πόσο θα ήθελε να είχε συζητήσει με τον πατέρα της για το παρελθόν του.
  • Η ηθοποιός υπογράμμισε την αξία της ανοιχτής επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια ως μέσο κατανόησης και υποστήριξης.
Ένα οικογενειακό, καλά κρυμμένο μυστικό, αποκάλυψε η ηθοποιός και σκηνοθέτης, Ρίτα Γουίλσον, στη διάρκεια του podcast «How to Fail With Elizabeth Day», την Τρίτη 21 Απριλίου.

Συμμετέχοντας σε ένα βρετανικό ντοκιμαντέρ «Who Do You Think You Are?» που ερευνούσε τη γενεαλογία, το 2012, ανακαλύφθηκε ότι ο πατέρα της, πριν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ, είχε μία οικογένεια στη γενέτειρά του, σημερινή Βουλγαρία.

«Αυτό που ανακάλυψαν για τον πατέρα μου ήταν ότι η ιστορία του ήταν τόσο συγκλονιστική και ασυνήθιστη που επικεντρώθηκαν σε αυτήν», δήλωσε η 69χρονη ηθοποιός και σκηνοθέτης σε ένα επεισόδιο του podcast «How to Fail With Elizabeth Day» που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, 21 Απριλίου.

Όπως θυμήθηκε η Γουίλσον, ο πατέρας της, Χασάν Χαλίλοφ Ιμπραήμοφ, είχε μια σύζυγο που λεγόταν Άλις, η οποία πέθανε στη διάρκεια του τοκετού της, ενώ το παιδί που γεννήθηκε στις 26 Δελεμβρίου, ο Εμιλ, έζησε μόλις 4 μήνες, χτυπημένος από λοίμωξη.

Ο πατέρας της Ρίτα Ουίλσον μετακόμισε στις ΗΠΑ το 1949 μετά τη διπλή τραγωδία και υιοθέτησε το όνομα Άλαν.

«Ακόμα δεν μπορώ να το ξεπεράσω», είπε η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Άγρυπνος στο Σιάτλ», η οποία μεγάλωσε στο Λος Άντζελες με τους γονείς της και τα δύο αδέλφια της. Ο πατέρας της «ποτέ δεν μας είπε τίποτα. Μακάρι να μπορούσα να του είχα μιλήσει γι’ αυτό».

Σε μία τραγική ειρωνεία, όπως εξομολογήθηκε η ηθοποιός, «γίνεται παράξενο: το πρώτο παιδί της αδελφής μου γεννήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου, και ο μικρότερος γιος μου γεννήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου. Και σκέφτομαι τον μπαμπά μου, όλα αυτά τα χρόνια, να γιορτάζει όλα αυτά τα γενέθλια, γνωρίζοντας ότι είχε ένα παιδί που γεννήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου, τον Εμίλ, ο οποίος έχει πεθάνει».

«Πιστεύω ότι αν ήμασταν όλοι πιο ανοιχτοί μεταξύ μας, τότε θα μπορούσαμε όλοι να δούμε ότι βρισκόμαστε στην ίδια βάρκα.» κατέληξε η σύζυγος του Τομ Χανκς με τον οποίο παντρεύτηκε το 1998 και έχουν τέσσερα ενήλικα παιδιά: τον Κόλιν, την Ελίζαμπεθ, τον Τσετ και τον Τρούμαν.

Ο Άλαν παντρεύτηκε την Ντόροθι το 1950 πριν καλωσορίσουν τη Ρίτα, τη Λίλι και τον Κρις στον κόσμο. Πέθανε τον Μάρτιο του 2009, τρία χρόνια πριν την αποκάλυψη.

