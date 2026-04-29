Ανείπωτη τραγωδία: 18χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δύο εβδομάδες πριν την αποφοίτησή της

Το θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε καθώς η μαθήτρια κατευθυνόταν προς το σχολείο της

Η Olivia Eichholz

Μια μαθήτρια λυκείου στο Τέξας έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την αποφοίτησή της.

Το θανατηφόρο δυστύχημα με εμπλοκή πολλών οχημάτων σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου, στην περιοχή της College Station, στον δρόμο Raymond Stotzer Parkway (Highway 60), σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τον επιθεωρητή του σχολικού οργανισμού International Leadership of Texas, η νεαρή Olivia Marie Eichholz κατευθυνόταν προς το σχολείο από την πόλη Caldwell όταν συνέβη το δυστύχημα.

«Ήταν αγαπητή και σεβαστή τόσο από τους μαθητές όσο και από το προσωπικό», δήλωσε ο Eddie Conger, προσθέτοντας: «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους γονείς και την οικογένεια που θρηνούν αυτή την τραγική απώλεια».

Η Olivia Marie Eichholz περιγράφηκε επίσης ως «μια φωτεινή, χαρούμενη παρουσία που αγαπούσε βαθιά τους ανθρώπους και έφερνε ζωή και ενέργεια σε όσους βρίσκονταν γύρω της», σύμφωνα με μέλος της εκκλησίας Aggieland Christian Church.

Σύμφωνα με τον διαδικτυακό έρανο, η νεαρή ήταν αφοσιωμένη μαθήτρια στο πρόγραμμα Junior ROTC και ονειρευόταν να ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, υπηρετώντας έναν σκοπό μεγαλύτερο από τον εαυτό της.

Παράλληλα, μάθαινε Μανδαρινικά και Ισπανικά, με στόχο να μπορεί να επικοινωνεί και να συνδέεται με ακόμη περισσότερους ανθρώπους.

«Η Olivia είχε ένα όμορφο, γεμάτο ζωντάνια πνεύμα που έκανε τους άλλους να νιώθουν ότι τους βλέπουν, τους καλωσορίζουν και τους εκτιμούν», αναφέρεται στην καμπάνια. «Είχε έναν φυσικό τρόπο να χαρίζει χαμόγελα και μετέδιδε μια χαρά πραγματικά μεταδοτική».

Η Olivia εργαζόταν επίσης στο εστιατόριο Country Burger, το οποίο, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Facebook, παρέμεινε κλειστό για μία εβδομάδα μετά την τραγωδία.

«Ήταν ένα ξεχωριστό άτομο με την πιο καλοσυνάτη καρδιά και το πιο μεταδοτικό χαμόγελο», ανέφερε η επιχείρηση. «Είχε μια μοναδική προσωπικότητα και ήταν ευλογία που αποτέλεσε μέλος της οικογένειας του Country Burger».

Περισσότερα από 11.000 δολάρια είχαν συγκεντρωθεί έως την Τετάρτη 29 Απριλίου μέσω του διαδικτυακού εράνου στην πλατφόρμα GiveSendGo.

Τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας, καθώς και για την οικονομική στήριξη των αγαπημένων της προσώπων.

«Πάνω απ’ όλα, ζητούμε να κρατήσετε την οικογένεια της Olivia Marie Eichholz στις σκέψεις και τις προσευχές σας, καθώς τιμούμε μια ψυχή που έφερε τόσο φως, χαρά και αγάπη στον κόσμο», αναφέρεται στην ανακοίνωση του εράνου.

Διαβάστε επίσης

20:52ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Δίχως τέλος η σύγκρουση στο Ιράν - Τι είπαν Τραμπ και Χεγκσεθ για την συνέχεια του πολέμου

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας από Ηράκλειο: «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει! - Ξαναφουντώνει το καμίνι»

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός που προσποιήθηκε τον πελάτη του ξενοδοχείο έπιασε τον 89χρονο στην Πάτρα

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 18χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δύο εβδομάδες πριν την αποφοίτησή της - Ονειρευόταν να ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν σε Τραμπ: Έτοιμος να κηρύξω εκεχειρία στην Ουκρανία κατά τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σταθερή πρωτιά ΝΔ, κυβέρνηση συνεργασιών προτιμούν οι ψηφοφόροι - Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Spiegel: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη στρατηγική θέση»

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική παραδοχή: Ο γιος της πεθεράς που εκτέλεσε τη νύφη έβαζε το μωρό να «θηλάζει από τη νεκρή»

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλεία: Κατέληξε ο 13χρονος που τραυματίστηκε με το πατίνι

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 12χρονη στο ΠΑΓΝΗ – Ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάστασή της

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Πίτερ Φoλκ: Τραγικό τέλος για την κόρη του σταρ «επιθεωρητή Κολόμπο»

19:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Μητσοτάκη στο υπουργικό: Να δούμε πώς προστατευόμαστε οι πολιτικοί από την ανώνυμη χυδαία τοξικότητα του διαδικτύου

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Σε «χειμωνιάτικο κλοιό» η Πρωτομαγιά - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανη κλοπή στην Αίγυπτο: «Εξαφάνισαν» σοδειά σιταριού σε δύο ώρες από 2,5 στρέμματα

19:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φυλάκιση οπαδού για ρατσιστικά σχόλια προς τον Ράσφορντ

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σοβαρό ατύχημα στα Μακρίσια – Ανήλικος με πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη:Το Δημόσιο δεν θα ασκεί ένδικα μέσα για αποζημιώσεις και παραιτείται από όσα έχουν ήδη ασκηθεί

19:42LIFESTYLE

Από φιλανθρωπική εκδήλωση σε παγκόσμιο φαινόμενο: Πώς η Anna Wintour μεταμόρφωσε το Met Gala

19:34WHAT THE FACT

Θαλάσσιος θηρευτής ηλικίας 180 εκατομμυρίων ετών με 100 δόντια καταβρόχθιζε πέτρες για να επιβιώσει

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στου Ζωγράφου: Άγριος καβγάς με αναφορές για πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλεία: Κατέληξε ο 13χρονος που τραυματίστηκε με το πατίνι

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στου Ζωγράφου: Άγριος καβγάς με αναφορές για πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει η κόρη του 89χρονου «πιστολέρο»: «Για μένα ήταν ένας ξένος από μικρή - Χαλούσε πολλά λεφτά σε μάγια»

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καμία υπερεργασία, καμία υπερεφημέρευση, το βίντεο κατέβηκε»: O Άδωνις απαντά στη viral αγροτική γιατρό που έκλαιγε με λυγμούς πως ήταν 5 ημέρες στο νοσοκομείο

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος σε νοσοκομείο της περιφέρειας: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει σε λυγμούς

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σταθερή πρωτιά ΝΔ, κυβέρνηση συνεργασιών προτιμούν οι ψηφοφόροι - Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Σε «χειμωνιάτικο κλοιό» η Πρωτομαγιά - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 12χρονη στο ΠΑΓΝΗ – Ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάστασή της

16:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρωτομαγιά με ομπρέλα και ψύχρα - Οι 8 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Πίτερ Φoλκ: Τραγικό τέλος για την κόρη του σταρ «επιθεωρητή Κολόμπο»

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήταν μία λανθασμένη εκτίμηση της στιγμής, έπρεπε να πάω στον γιατρό και τον άφησα», είπε η μητέρα του 5χρονου

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για την Ελλάδα - Η Πέμπτη που φέρνει χειμωνιάτικο σκηνικό

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δημοσκοπήσεις δίνουν στη ΝΔ από 28,5-30% - Πότε έρχονται εκλογές

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Από Ρομά στη Μεσσηνία είχε αγοράσει τα όπλα ο 89χρονος - Γιατί «χτύπησε» Απρίλη

15:38ΕΛΛΑΔΑ

«Θα πρέπει να σε φοβάμαι;» - «Θα σε τουφεκίσω και σένα!»: Ο απίστευτος διάλογος του εισαγγελέα με τον 89χρονο πιστολέρο

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Rafale κατά ιρανικού drone Shaded: Το εντυπωσιακό βίντεο του γαλλικού υπουργείου Άμυνας

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που ζητούσε βοήθεια και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Όχι» Τραμπ σε Ιράν - Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν σύντομα, ισχυρά χτυπήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ