Ανείπωτη τραγωδία: 18χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δύο εβδομάδες πριν την αποφοίτησή της

Μια μαθήτρια λυκείου στο Τέξας έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την αποφοίτησή της.

Το θανατηφόρο δυστύχημα με εμπλοκή πολλών οχημάτων σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου, στην περιοχή της College Station, στον δρόμο Raymond Stotzer Parkway (Highway 60), σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τον επιθεωρητή του σχολικού οργανισμού International Leadership of Texas, η νεαρή Olivia Marie Eichholz κατευθυνόταν προς το σχολείο από την πόλη Caldwell όταν συνέβη το δυστύχημα.

«Ήταν αγαπητή και σεβαστή τόσο από τους μαθητές όσο και από το προσωπικό», δήλωσε ο Eddie Conger, προσθέτοντας: «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους γονείς και την οικογένεια που θρηνούν αυτή την τραγική απώλεια».

Η Olivia Eichholz

Η Olivia Marie Eichholz περιγράφηκε επίσης ως «μια φωτεινή, χαρούμενη παρουσία που αγαπούσε βαθιά τους ανθρώπους και έφερνε ζωή και ενέργεια σε όσους βρίσκονταν γύρω της», σύμφωνα με μέλος της εκκλησίας Aggieland Christian Church.

Σύμφωνα με τον διαδικτυακό έρανο, η νεαρή ήταν αφοσιωμένη μαθήτρια στο πρόγραμμα Junior ROTC και ονειρευόταν να ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, υπηρετώντας έναν σκοπό μεγαλύτερο από τον εαυτό της.

Παράλληλα, μάθαινε Μανδαρινικά και Ισπανικά, με στόχο να μπορεί να επικοινωνεί και να συνδέεται με ακόμη περισσότερους ανθρώπους.

«Η Olivia είχε ένα όμορφο, γεμάτο ζωντάνια πνεύμα που έκανε τους άλλους να νιώθουν ότι τους βλέπουν, τους καλωσορίζουν και τους εκτιμούν», αναφέρεται στην καμπάνια. «Είχε έναν φυσικό τρόπο να χαρίζει χαμόγελα και μετέδιδε μια χαρά πραγματικά μεταδοτική».

Η Olivia εργαζόταν επίσης στο εστιατόριο Country Burger, το οποίο, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Facebook, παρέμεινε κλειστό για μία εβδομάδα μετά την τραγωδία.

«Ήταν ένα ξεχωριστό άτομο με την πιο καλοσυνάτη καρδιά και το πιο μεταδοτικό χαμόγελο», ανέφερε η επιχείρηση. «Είχε μια μοναδική προσωπικότητα και ήταν ευλογία που αποτέλεσε μέλος της οικογένειας του Country Burger».

Περισσότερα από 11.000 δολάρια είχαν συγκεντρωθεί έως την Τετάρτη 29 Απριλίου μέσω του διαδικτυακού εράνου στην πλατφόρμα GiveSendGo.

Τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας, καθώς και για την οικονομική στήριξη των αγαπημένων της προσώπων.

«Πάνω απ’ όλα, ζητούμε να κρατήσετε την οικογένεια της Olivia Marie Eichholz στις σκέψεις και τις προσευχές σας, καθώς τιμούμε μια ψυχή που έφερε τόσο φως, χαρά και αγάπη στον κόσμο», αναφέρεται στην ανακοίνωση του εράνου.

Διαβάστε επίσης