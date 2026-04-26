Μεξικό: Δεν είχαν άδεια να δρουν οι πράκτορες των ΗΠΑ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

Δυο αμερικανοί υπήκοοι, άνδρες της CIA κατά δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, που σκοτώθηκαν πρόσφατα σε τροχαίο στο Μεξικό, έπειτα από επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών, δεν είχαν άδεια των αρχών να δρουν στη μεξικανική δικαιοδοσία, τόνισε το υπουργείο Ασφαλείας χθες Σάββατο.

Ο ένας από τους δυο «είχε εισέλθει στη χώρα ως επισκέπτης», ο δεύτερος διέθετε «διπλωματικό διαβατήριο», διευκρίνισε το υπουργείο σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο Μεξικό, ο Ρόναλντ Τζόνσον, είχε αναφέρει την περασμένη Κυριακή ότι επρόκειτο για «δυο μέλη του προσωπικού της πρεσβείας».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS News και άλλων ΜΜΕ, οι θανόντες εργάζονταν για τη CIA, την αμερικανική υπηρεσία κατασκοπείας και ειδικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

Στην ανακοίνωσή του, το μεξικανικό υπουργείο Ασφαλείας τόνισε ότι η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ «δεν ήταν ενήμερη για ξένους πράκτορες που δρούσαν» στη χώρα.

«Κανείς (αμερικανός πράκτορας) δεν είχε ειδική άδεια που να του επιτρέπει να συμμετέχει σε επιχειρήσεις στην εθνική επικράτεια», επέμεινε.

Ο θάνατος των δύο Αμερικανών και δυο Μεξικανών στο τροχαίο στο βόρειο Μεξικό, κατά την επιστροφή από επιχείρηση ευρείας κλίμακας εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών, ανακοινώθηκε από τη μεξικανική εισαγγελία την περασμένη Κυριακή.

Συμμετείχαν την προπερασμένη Παρασκευή και το προπερασμένο Σάββατο σε εφόδους εναντίον έξι μυστικών εργαστηρίων όπου παράγονταν συνθετικά ναρκωτικά στη Μορέλος, στην πολιτεία Τσιουάουα (βόρεια), που συνορεύει με τις ΗΠΑ, έπειτα από έρευνα τριών μηνών, σύμφωνα με την πηγή αυτή. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν, επικεφαλής οχηματοπομπής πέντε αυτοκινήτων, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε να πέσει σε χαράδρα.

Κατά την πρώτη εκδοχή των γεγονότων, που δόθηκε από τον εισαγγελέα της πολιτείας Τσιουάουα, τον Σέσαρ Χαουρέγκι, στην οχηματοπομπή επέβαιναν επίσης μεξικανοί στρατιωτικοί και μέλη της υπηρεσίας εγκληματολογικών ερευνών στην Τσιουάουα. Κατά τον εισαγγελέα, οι δυο Αμερικανοί ήταν «εκπαιδευτές» οι οποίοι «ασκούσαν τα καθήκοντά τους» στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Ωστόσο την Τρίτη, ο κ. Χαουρέγκι έδωσε διαφορετική εκδοχή. Είπε πως οι Αμερικανοί εκπαίδευαν στη «χρήση drones» μεξικανούς στρατιωτικούς σε τοποθεσία έξι ώρες από εκεί όπου διεξήχθησαν επιχειρήσεις.

Πάντα κατά τον πολιτειακό εισαγγελικό λειτουργό, οι πράκτορες κατόπιν «ζήτησαν να μετακινηθούν μαζί με την οχηματοπομπή» ομάδας αστυνομικών και στρατιωτικών που επέστρεφε.

Την ίδια ημέρα, την Τρίτη, η πρόεδρος Σέινμπαουμ ανακοίνωσε πως η ομοσπονδιακή εισαγγελία θα διενεργήσει έρευνα για πιθανή παραβίαση της εθνικής ασφάλειας και της μεξικανικής νομοθεσίας--που απαγορεύει τη συμμετοχή αλλοδαπών σε επιχειρήσεις επιβολής του νόμου.

«Κάθε δραστηριότητα αμερικανών πρακτόρων στο έδαφός μας» πρέπει να τηρεί τη μεξικανική νομοθεσία σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και να είναι εγκεκριμένη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, επέμεινε.

Υπό πίεση της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το Μεξικό έχει ενισχύσει περαιτέρω τους τελευταίους μήνες τη συνεργασία του με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών κι έχει προχωρήσει στην έκδοση δεκάδων φερόμενων ως διακινητών στον βόρειο γείτονά του.

Ωστόσο, η πρόεδρος Σέινμπαουμ δεν έχει σταματήσει να τονίζει πως δεν εγκρίνει τη διεξαγωγή κοινών επιχειρήσεων, θέλει η συνεργασία να περιορίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών.

