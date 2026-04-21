Φαινόμενο Columbine: Ανατριχιαστική «αναβίωση» 27 χρόνια μετά σε Τουρκία και Μεξικό

Αυτό το καρέ από βίντεο που παραχώρησε το Τμήμα Σερίφη του Jefferson County δείχνει τον Έρικ Χάρις, αριστερά, και τον Ντίλαν Κλέμπολντ κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης που εξαπέλυσαν στις 20 Απριλίου 1999 στο Λύκειο Columbine, στο Λίτλτον του Κολοράντο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός καθηγητή και 12 μαθητών.

Snapshot Στις 20 Απριλίου, ημέρα της επέτειου της σφαγής στο Columbine, σημειώθηκαν αιματηρές επιθέσεις σε Τουρκία και Μεξικό που συνδέονται συμβολικά με το γεγονός.

Στην Τουρκία, δύο ένοπλες επιθέσεις από μαθητές είχαν ως αποτέλεσμα 25 νεκρούς και τραυματίες, με έναν δράστη να αποτίει φόρο τιμής σε προηγούμενο μαζικό δολοφόνο.

Στο Μεξικό, ένας ένοπλος σκότωσε μια Καναδή τουρίστρια και τραυμάτισε έξι άτομα στα πυραμίδες του Τεοτιχουακάν πριν αυτοκτονήσει, φορώντας μπλουζάκι που συνδέεται με τη σφαγή του Columbine.

Η σφαγή στο Columbine το 1999 θεωρείται η αρχή του φαινομένου των σχολικών μαζικών πυροβολισμών και οδήγησε σε αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας στα σχολεία των ΗΠΑ.

Η επίθεση στο Columbine έχει εξελιχθεί σε φαινόμενο μίμησης, με πολλούς επιτιθέμενους να δηλώνουν ότι εμπνέονται από τους δράστες του 1999 και να σχεδιάζουν τις επιθέσεις τους σύμφωνα με την επέτειο. Snapshot powered by AI

27 χρόνια μετά από τη μαύρη επέτειο της σφαγής του Columbine, σε δύο γωνιές του πλανήτη, Τουρκία και Μεξικό, σημειώθηκαν ένοπλες επιθέσεις που συνδέονται με ανατριχιαστικό τρόπο με το μοιραίο σχολείο.

Το πρωινό της 20ης Απριλίου 1999, ήταν μία συνηθισμένη σχολική ημέρα για τους μαθητές του γυμνασίου Columbine στο Κολοράντο των ΗΠΑ.

Λίγες μόνο ώρες μετά την έναρξη των μαθημάτων, δύο μαθητές από το ίδιο σχολείο, ο Έρικ Χάρις και ο Ντίλαν Κλέμπολντ, εξαπέλυσαν επίθεση χρησιμοποιώντας πολλαπλά πυροβόλα όπλα και αυτοσχέδια εκρηκτικά.

Η σφαγή διήρκεσε σχεδόν μία ώρα και έληξε μόνο αφού και οι δύο δράστες αυτοκτόνησαν.

Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 23 τραυματίστηκαν.

Αυτή η αεροφωτογραφία δείχνει το συγκρότημα των μέσων ενημέρωσης κοντά στο Λύκειο Columbine στο Λίτλτον του Κολοράντο, την Τετάρτη 21 Απριλίου 1999. Μέσα ενημέρωσης από όλο τον κόσμο συρρέουν στην περιοχή, αφού 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια μαζικής επίθεσης με πυροβολισμούς μέσα στο σχολείο. AP/Ed Andrieski

Στην Τουρκία, μέσα σε 24 ώρες, την περασμένη εβδομάδα, δύο σχολεία δέχθηκαν επίθεση από μαθητές τους.

Στο Καχραμανμαράς, ο 14χρονος μαθητής, Ισά Αράς Μερσινλί αιματοκύλισε το σχολείο του, με 9 νεκρούς και 13 τραυματίες, πριν αυτοκτονήσει.

Ο 14χρονος Ισά Αράς Μερσινλί

Μόλις την προηγούμενη ημέρα ένας πρώην μαθητή άνοιξε πυρ στο παλιό του γυμνάσιο στο Σιβερέκ, στην επαρχία Σανλιούρφα της νότιας Τουρκίας, τραυματίζοντας 16 άτομα πριν αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με την τουρκική αστυνομία, ο έφηβος είχε αποτίσει φόρο τιμής στον Έλιοτ Ρότζερ τον δράστη σφαγής στο Ίσλα Βίστα, στην Καλιφόρνια, το 2014.

Ένας βοηθός σερίφη περπατά κοντά σε μία μαύρη BMW σεντάν που οδηγούσε ο δράστης της επίθεσης από κινούμενο όχημα, το Σάββατο 24 Μαΐου 2014, στην Ίσλα Βίστα της Καλιφόρνιας. Ο δράστης εξαπέλυσε μια αιματηρή επίθεση κοντά στο πανεπιστημιακό συγκρότημα της Σάντα Μπάρμπαρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά άτομα, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του δράστη, και να τραυματιστούν άλλα επτά, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές AP/Jae C. Hong

Ο Έλιοτ Ρότζερ σκοτώσει έξι ανθρώπους σε πανεπιστημιούπολη στη Σάντα Μπάρμπαρα, προτού αυτοκτονήσει.

Στο Μεξικό, χθες Δευτέρα, ανήμερα της μαύρης επετείου της σφαγής του Columbine, στις πυραμίδες του Τεοτιχουακάν, ένοπλος σκότωσε μία Καναδή τουρίστρια και τραυμάτισε άλλα 6 άτομα, επίσης τουρίστες, πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

El Gabinete de Seguridad informa que una turista canadiense falleció y tres personas resultaron lesionadas tras los disparos de un sujeto en la Pirámide de la Luna.



De acuerdo con los reportes, el agresor realizó detonaciones desde lo alto de la… pic.twitter.com/ifCYVC7NT5 — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) April 20, 2026

Τα τρία περιστατικά ανέδειξαν μία ανατριχιαστική σύνδεση με τη σφαγή στο Columbine.

Μία από τις πιο προσεκτικά εξεταζόμενες πτυχές της υπόθεσης είναι τα ρούχα του δράστη στο Μεξικό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, φορούσε ένα μπλουζάκι «Natural Selection», ένα ρούχο που σε ορισμένους διαδικτυακούς χώρους συνδέεται με την κουλτούρα του αληθινού εγκλήματος και αναφορές σε προηγούμενους μαζικούς πυροβολισμούς.

Το μπλουζάκι έχει συνδεθεί με τη σφαγή του Columbine το 1999, καθώς μια παρόμοια εκδοχή φορούσε ο Έρικ Χάρις, ένας από τους δράστες της επίθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτή η λεπτομέρεια οδήγησε τους ερευνητές να εξετάσουν την πιθανότητα μιας συμβολικής αναφοράς ή ακόμα και μιας απόπειρας μίμησης. Μια άλλη αξιοσημείωτη σύμπτωση είναι ότι η επίθεση σημειώθηκε στις 20 Απριλίου, την ίδια ημερομηνία με τη σφαγή στο Columbine.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο πυροβολισμός στο σχολείο Columbine ήταν ο χειρότερος μαζικός πυροβολισμός σε σχολείο στην ιστορία των ΗΠΑ μέχρι τον πυροβολισμό στο δημοτικό σχολείο Sandy Hook τον Δεκέμβριο του 2012.

Αυτή η φωτογραφία αρχείου χωρίς ημερομηνία δείχνει τον πρώην φοιτητή του Πανεπιστημίου Western Connecticut State, Άνταμ Λάνζα, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, άνοιξε πυρ μέσα στο Δημοτικό Σχολείο Sandy Hook στο Νιούταουν του Κονέκτικατ, το 2012. Έγγραφα από την έρευνα για τη σφαγή στο Δημοτικό Σχολείο Sandy Hook ρίχνουν φως στην οργή του δράστη, την περιφρόνησή του για τους άλλους και τη βαθιά κοινωνική απομόνωσή του κατά τα έτη που προηγήθηκαν της επίθεσης. Western Connecticut State University

Ο πυροβολισμός φέρεται να οδήγησε σε αντιγραφές, σε αυτό που έγινε γνωστό ως «φαινόμενο Columbine».

Το Columbine δεν ήταν η πρώτη σφαγή σε σχολείο στην ιστορία, αλλά ήταν μακράν η πιο σημαντική. Μετέτρεψε το φαινόμενο των «πυροβολισμών στο σχολείο» σε μια ευρέως αναγνωρισμένη απειλή.

Τα σχολεία σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες ανέπτυξαν νέα μέτρα ασφαλείας και τα αστυνομικά τμήματα υιοθέτησαν νέα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών.

Η λατρεία του Columbine και οι «μιμητές» δολοφόνοι

Ωστόσο, η επιρροή του Columbine δεν σταμάτησε εκεί. Εξελίχθηκε σε ένα είδος λατρευτικού φαινομένου. Θαυμαστές των επιτιθέμενων εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα χρόνια που ακολούθησαν καταγράφηκαν δεκάδες επιθέσεις αντιγραφής.

Σχεδόν όλοι οι δράστες ανέφεραν ρητά το Columbine ως «έμπνευση». Στα λεγόμενα μανιφέστα που άφησαν πίσω, οι επιτιθέμενοι περιέγραψαν τον Χάρις και τον Κλέμπολντ ως ήρωες και μερικές φορές σχεδίαζαν ακόμη και τις δικές τους επιθέσεις για να συμπέσουν με την επέτειο του Columbine.

