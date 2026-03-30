Αργεντινή: Πυροβολισμοί σε σχολείο - Νεκρός 13χρονος και οκτώ τραυματίες

Ένας 13χρονος μαθητής σκοτώθηκε και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σήμερα από τα πυρά 15χρονου σε σχολείο του Σαν Κριστόμπαλ, μιας πόλης 16.000 κατοίκων, στην επαρχία Σάντα Φε της Αργεντινής, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

School shooting in ??Argentina leaves 13-year-old dead, two injured. A 15-year-old hid a shotgun in a guitar case, opened fire during a ceremony, & was later detained after staff disarmed him. pic.twitter.com/y35NWBY3Y6 — Info Room (@InfoR00M) March 30, 2026

Ο δράστης συνελήφθη, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πληροφορίες από τοπικό αξιωματούχο.

«Μαθητές είδαν ένα αγόρι να βγαίνει με όπλο από τουαλέτα κι έβαλαν τις φωνές. Τότε άρχισε να πυροβολεί, να πυροβολεί στον αέρα, κι όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε», αφηγήθηκε μια μαθήτρια, που ονομάζεται Πρισίλα, στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Con Vos.

El school shooting, algo que veíamos sólo en videos virales de Estados Unidos, está de nuevo en Argentina. En los pibes hay una desconexión real con sus padres y sus docentes. Se influencian por los videojuegos y las redes, donde creen que eso está bien.pic.twitter.com/V07lNlHAK1 — Gonzalo (@gonziver) March 30, 2026

Έξι μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου δέχθηκαν ιατρική φροντίδα για ελαφρά τραύματα που υπέστησαν στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν άρον-άρον το σχολείο, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρχές της Σάντα Φε. Άλλοι δύο τραυματισμένοι μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Ραφαέλα, ένας εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση.

BREAKING: School shooting in Santa Fe, Argentina, student pulled a shotgun from a guitar case during flag ceremony, killing one classmate and injuring eight pic.twitter.com/FxXMgpl5uK — Resist Wire (@ResistWire) March 30, 2026

Οι ταυτότητες του δράστη και των θυμάτων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε «κυνηγετικό όπλο», σύμφωνα με δηλώσεις ενός τοπικού αξιωματούχου, του Ραμίρο Μουνιός, στο δίκτυο TN.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

