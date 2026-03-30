Αργεντινή: Πυροβολισμοί σε σχολείο - Νεκρός 13χρονος και οκτώ τραυματίες

Ο 15χρονος δράστης συνελήφθη - Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε σχολείο στην πόλη Σαν Κριστόμπαλ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Ένας 13χρονος μαθητής σκοτώθηκε και οκτώ ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε σχολείο του Σαν Κριστόμπαλ στην Αργεντινή.
  • Ο 15χρονος δράστης, που χρησιμοποίησε κυνηγετικό όπλο, συνελήφθη από τις αρχές.
  • Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της τελετής έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.
  • Έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, ενώ δύο άλλοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της Ραφαέλα, ένας εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.
  • Οι ταυτότητες του δράστη και των θυμάτων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί από τις αρχές.
Ένας 13χρονος μαθητής σκοτώθηκε και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σήμερα από τα πυρά 15χρονου σε σχολείο του Σαν Κριστόμπαλ, μιας πόλης 16.000 κατοίκων, στην επαρχία Σάντα Φε της Αργεντινής, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο δράστης συνελήφθη, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πληροφορίες από τοπικό αξιωματούχο.

«Μαθητές είδαν ένα αγόρι να βγαίνει με όπλο από τουαλέτα κι έβαλαν τις φωνές. Τότε άρχισε να πυροβολεί, να πυροβολεί στον αέρα, κι όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε», αφηγήθηκε μια μαθήτρια, που ονομάζεται Πρισίλα, στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Con Vos.

Έξι μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου δέχθηκαν ιατρική φροντίδα για ελαφρά τραύματα που υπέστησαν στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν άρον-άρον το σχολείο, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρχές της Σάντα Φε. Άλλοι δύο τραυματισμένοι μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Ραφαέλα, ένας εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση.

Οι ταυτότητες του δράστη και των θυμάτων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε «κυνηγετικό όπλο», σύμφωνα με δηλώσεις ενός τοπικού αξιωματούχου, του Ραμίρο Μουνιός, στο δίκτυο TN.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

