Τρόμος στο Μεξικό: Ένοπλος άνοιξε πυρ στις πυραμίδες του Τεοτιουάκαν – Νεκρή μια Καναδή τουρίστρια

Μια 32χρονη Καναδή σκοτώθηκε και αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ στον ιστορικό χώρο Τεοτιουάκαν στο Μεξικό, σύμφωνα με Μεξικανούς αξιωματούχους. Ο ένοπλος αυτοκτόνησε μετά την επίθεση. Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, εξέφρασε την αλληλεγγύη της στα θύματα της ένοπλης επίθεσης σε έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, μόλις επτά εβδομάδες πριν από τον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA που θα διεξαχθεί στην Πόλη του Μεξικού.

«Υπήρξε πανικός, όλοι έτρεχαν ταυτόχρονα για να βγουν έξω», δήλωσε ένα ζευγάρι Βρετανών στο BBC, περιγράφοντας χαοτικές σκηνές εν μέσω των πυροβολισμών. Οι πυραμίδες και τα ερείπια στο Τεοτιουακάν αποτελούν Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της χώρας.

Η αστυνομία εντόπισε ένα πυροβόλο όπλο, ένα μαχαίρι και φυσίγγια στο σημείο. Η Σέινμπαουμ είπε ότι παρακολουθούσε τις εξελίξεις και ήταν σε επαφή με την καναδική πρεσβεία. «Αυτό που συνέβη στο Τεοτιουακάν μας πληγώνει βαθιά. Εκφράζω την πιο ειλικρινή μου αλληλεγγύη στα πληγέντα άτομα και τις οικογένειές τους», έγραψε στα ισπανικά.

Ο υπουργός Κρατικής Ασφάλειας Κριστόμπαλ Καστανέντα Καμαρίγιο δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι δύο Κολομβιανοί, ένας Ρώσος και ένας Καναδός ήταν μεταξύ των τραυματιών. Η ταυτότητα του δράστη δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, ενώ οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει το κίνητρο της επίθεσης.

El Gabinete de Seguridad informa que una turista canadiense falleció y tres personas resultaron lesionadas tras los disparos de un sujeto en la Pirámide de la Luna.



Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τον ένοπλο στην κορυφή της «Πυραμίδας της Σελήνης» τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί, προκαλώντας πανικό στους εκατοντάδες επισκέπτες.