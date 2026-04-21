Τρόμος στο Μεξικό: Ένοπλος άνοιξε πυρ στις πυραμίδες του Τεοτιουάκαν – Νεκρή μια Καναδή τουρίστρια

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο ιστορικό αρχαιολογικό χώρο του Τεοτιουάκαν στο Μεξικό, όταν ένας ένοπλος εισέβαλε στην τουριστική περιοχή και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως

Μια 32χρονη Καναδή σκοτώθηκε και αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ στον ιστορικό χώρο Τεοτιουάκαν στο Μεξικό, σύμφωνα με Μεξικανούς αξιωματούχους. Ο ένοπλος αυτοκτόνησε μετά την επίθεση. Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, εξέφρασε την αλληλεγγύη της στα θύματα της ένοπλης επίθεσης σε έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, μόλις επτά εβδομάδες πριν από τον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA που θα διεξαχθεί στην Πόλη του Μεξικού.

«Υπήρξε πανικός, όλοι έτρεχαν ταυτόχρονα για να βγουν έξω», δήλωσε ένα ζευγάρι Βρετανών στο BBC, περιγράφοντας χαοτικές σκηνές εν μέσω των πυροβολισμών. Οι πυραμίδες και τα ερείπια στο Τεοτιουακάν αποτελούν Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της χώρας.

Η αστυνομία εντόπισε ένα πυροβόλο όπλο, ένα μαχαίρι και φυσίγγια στο σημείο. Η Σέινμπαουμ είπε ότι παρακολουθούσε τις εξελίξεις και ήταν σε επαφή με την καναδική πρεσβεία. «Αυτό που συνέβη στο Τεοτιουακάν μας πληγώνει βαθιά. Εκφράζω την πιο ειλικρινή μου αλληλεγγύη στα πληγέντα άτομα και τις οικογένειές τους», έγραψε στα ισπανικά.

Ο υπουργός Κρατικής Ασφάλειας Κριστόμπαλ Καστανέντα Καμαρίγιο δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι δύο Κολομβιανοί, ένας Ρώσος και ένας Καναδός ήταν μεταξύ των τραυματιών. Η ταυτότητα του δράστη δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, ενώ οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει το κίνητρο της επίθεσης.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τον ένοπλο στην κορυφή της «Πυραμίδας της Σελήνης» τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί, προκαλώντας πανικό στους εκατοντάδες επισκέπτες.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:50ΕΥ ΖΗΝ

Ποιοι είναι οι 5 αριθμοί που συνδέονται με την ιδανική υγεία της καρδιάς

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νωρίτερα θα κλείνουν από σήμερα σταθμοί της Γραμμής 2 - Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη η διαδικασία ανάκτησης του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν»

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ έχουν απωθήσει 27 πλοία από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό και Αττική οδό - Πού εντοπίζονται προβλήματα

08:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκίδα: Ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Μεξικό: Ένοπλος άνοιξε πυρ στις πυραμίδες του Τεοτιουάκαν – Νεκρή μια Καναδή τουρίστρια

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ιστορική απόφαση - Θα χαλαρώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές όπλων

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Συνεχίζεται η κυριαρχία των private label έναντι των επωνύμων - 1 στα 4 προϊόντα που αγοράζουν οι Έλληνες είναι ιδιωτικής ετικέτας

08:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Εως 9.568 ευρώ οι επιστροφές από την ΕΑΣ (πίνακες)

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Φωτιάδου: Η μητέρα που έγινε ιερόδουλη για να αποκαλύψει τη δολοφονία της κόρης της

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Leapmotor T03 δίνει λύση στις πόλεις και ως micro van

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (21/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το κατασχεμένο ιρανικό πλοίο Touska πιθανότατα μετέφερε είδη διπλής χρήσης

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Απριλίου

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στο εδώλιο λαχειοπώλης που φέρεται να έκλεψε λαχείο που κέρδισε 4,7 εκατ. ευρώ

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων: Ξεκινά προσπάθεια αφύπνισης της 16χρονης – Την Πέμπτη στον ανακριτή ο ανήλικος

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στίγμα αντιπολίτευσης στο φόρουμ των Δελφών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η εξέλιξη «ευνοεί» τους ανθρώπους με κόκκινα μαλλιά και ανοιχτόχρωμο δέρμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κινητό της 19χρονης «ψηφιακός μάρτυρας» της αλήθειας που δεν λέει κανείς - Τι αποκαλύπτει

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Φωτιάδου: Η μητέρα που έγινε ιερόδουλη για να αποκαλύψει τη δολοφονία της κόρης της

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε τσίρκο: Τίγρης ξέφυγε από το κλουβί και πήδηξε στο κοινό - Βίντεο που κόβει την ανάσα

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Τελικός για την πρόκριση στα playoffs - Η ώρα και το κανάλι

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Εξαιρούνται οι Βρετανοί τουρίστες στην Ελλάδα από τον βιομετρικό έλεγχο – Αντίδραση της Ε.Ε.

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τα vouchers - Πώς θα κάνετε αίτηση

07:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Αισθητός σε πολλές περιοχές του νησιού

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή από το βράδυ της Τρίτης - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

08:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Εως 9.568 ευρώ οι επιστροφές από την ΕΑΣ (πίνακες)

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων – Ο πατέρας της 16χρονης περιγράφει τον Γολγοθά της οικογένειας: «Είναι πολυτραυματίας, περνάμε άσχημα»

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στο εδώλιο λαχειοπώλης που φέρεται να έκλεψε λαχείο που κέρδισε 4,7 εκατ. ευρώ

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Σας παρακαλώ μιλήστε - Υποπτεύομαι τους πάντες», λέει η αδελφή της 19χρονης

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι κρύβεται πίσω από τον θάνατο της 19χρονης – Νέα πρόσωπα στο «κάδρο»

06:00ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Αντικρουόμενα μηνύματα από Τραμπ – Το Ιράν απορρίπτει συνομιλίες υπό απειλή – 27 πλοία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία στα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ