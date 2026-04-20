Λονδίνο: Η στιγμή που 29χρονη παθαίνει αμόκ και παρασύρει πεζούς με το αυτοκίνητό της

Μία γυναίκα συνελήφθη ως ύποπτη για απόπειρα δολοφονίας, αφού παρέσυρε πεζούς με το αυτοκίνητο που οδηγούσε τα ξημερώματα της Κυριακής (19/04), στο κέντρο του Λονδίνου.

Μία γυναίκα περίπου 30 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και ένας άνδρας περίπου 50 ετών υπέστη σοβαρότατα τραύματα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Argyll, στο Westminster, περίπου στις 06:30, σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία. Προηγήθηκε σφοδρός καυγάς ανάμεσα σε παρέες, όπως φαίνεται και σε βίντεο που έχουν κάνει τον «γύρο» του διαδικτύου.

HASSAS | Ünlü içerik üreticisi Rielleuk, Londra’da aralarında başka yayıncıların da bulunduğu 3 kişiyi ezdi.



Bir kadın hayatını kaybetti.



Aracın altında kalan “klaudiaglam” isimli içerik üreticisi, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. pic.twitter.com/od3BzxHqWp — Meşru (@mesruhaber) April 20, 2026

Μία δεύτερη γυναίκα, περίπου 30 ετών, υπέστη επίσης ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η οδηγός του αυτοκινήτου, μία 29άχρονη γυναίκα, συνελήφθη επί τόπου ως ύποπτη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σοβαρή σωματική βλάβη και επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η influencer Κλάουντια Ζακρζέφσκα παλεύει για τη ζωή της

Η κοπέλα που υπέστη τα σοβαρότερα τραύματα, είναι η διάσημη influencer και μοντέλο, Κλάουντια Ζακρζέφσκα, γνωστή ως Klaudiaglam, ενώ, ανεπίσημες αναφορές στα κοινωνικά δίκτυα κάνουν λόγο για πράξη εκδίκησης από τη γυναίκα που συνελήφθη –«αντίπαλη» influencer– έπειτα από έντονη λογομαχία που είχαν.

Η πολωνικής καταγωγής Κλάουντια, που μετρά περισσότερους από 258.000 ακόλουθους στο Instagram, βρισκόταν στο νυχτερινό κέντρο Inca με φίλους εκείνο το βράδυ.