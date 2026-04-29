Γενναία διάσωση: Μαθητές γυμνασίου παίρνουν τον έλεγχο σχολικού όταν η οδηγός λιποθυμάει στο τιμόνι

Πέντε μαθητές γυμνασίου αναδείχθηκαν σε ήρωες, καθώς η ψυχραιμία τους, αλλά και η συνεργασία τους, απέτρεψε μία τραγωδία, όταν η οδηγός του λεωφορείου που τους μετέφερε λιποθύμησε πάνω στο τιμόνι.

Συγκλονιστικά πλάνα ασφαλείας που έλαβε το ABC News δείχνουν τα πέντε παιδιά του Γυμνασίου Χάνκοκ του Μισισιπή να αντιδρούν άμεσα όταν συνειδητοποίησαν ότι η οδηγός Λι Τέιλορ, δεν ανταποκρινόταν και το κεφάλι της κρεμόταν, συνέπεια ιατρικού επεισοδίου ενώ βρισκόταν σε έναν αυτοκινητόδρομο.

Τα πλάνα έδειχναν τους πέντε να εργάζονται ως ομάδα, με τον καθένα να αναλαμβάνει βασικό ρόλο για να σώσει τη ζωή της Τέιλορ και των συμμαθητών τους.

«Σαν να έπεσε, σαν να γλίστρησε, και όλοι άρχισαν να σηκώνονται», είπε στο WLOX μία από τις γενναίες μαθήτριες, η Μακένζι Φιτς.

Ο μαθητής της έκτης τάξης Τζάκσον Κάσναβε, 12 ετών, είπε ότι άρπαξε το τιμόνι αφού «είδε ότι το λεωφορείο έστριβε στο πλάι».

Εν τω μεταξύ, ο συμμαθητής του στην έκτη τάξη Ντάριους Κλαρκ, 12 ετών, πάτησε φρένο.

«Το λεωφορείο άρχισε να κινείται προς τα εμπρός. Άρχισε να παίρνει ταχύτητα, οπότε όταν πάτησα το φρένο, παραλίγο να με πετάξει έξω από το παρμπρίζ», είπε ο Ντάριους.

Η μαθήτρια της όγδοης τάξης Κέιλι Κλάρκ, η 13χρονη αδερφή του Ντάριους, κάλεσε το 911.

Η Ντέστινι Κορνίλιους, μια άλλη μαθήτρια της όγδοης δημοτικού, έδωσε στην Τέιλορ το φάρμακό της, το οποίο είχε στο χέρι της.

«Την είδα να το πιάνει. Ήξερα ότι αυτό χρειαζόταν», είπε η Ντέστινι.

Οι μαθητές τιμήθηκαν σε μια εκδήλωση την Παρασκευή και την επόμενη εβδομάδα θα τους προσφερθεί ένα γεύμα σε εστιατόριο της επιλογής τους.

«Είμαι ευγνώμων για τους μαθητές μου», είπε η 46χρονη οδηγός. «Είναι αυτοί που έσωσαν τη ζωή μου και όλων όσοι βρίσκονταν σε αυτό το λεωφορείο».

Δείτε το βίντεο των προσπαθειών της γενναίας πεντάδας