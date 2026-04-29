Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

Snapshot Ο Μάιος ξεκινά με άστατο καιρό, βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά ακολουθεί σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας μετά τις πρώτες ημέρες.

Την 1η και 2α Μαΐου αναμένονται βροχές και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές, με θερμοκρασίες από 13 έως 18 βαθμούς.

Από 3 έως 5 Μαΐου περιορίζεται η αστάθεια, ενώ η θερμοκρασία ανεβαίνει έως τους 27 βαθμούς στα ανατολικά και νότια.

Από 6 έως 8 Μαΐου ο καιρός βελτιώνεται με περιορισμένες τοπικές βροχές και θερμοκρασίες 23

29 βαθμών.

Από 9 έως 13 Μαΐου ο καιρός είναι γενικά καλός με τοπικές καταιγίδες και θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 30 βαθμούς στα ανατολικά.

Με αστάθεια θα ξεκινήσει ο Μάιος, με βροχές και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ωστόσο η εικόνα του καιρού φαίνεται να αλλάζει σταδιακά, οδηγώντας σε αισθητή άνοδο του υδραργύρου μετά τις πρώτες ημέρες του μήνα.

Η γενική τάση του ECMWF δείχνει ότι μετά το άστατο ξεκίνημα, ο Μάιος θα θυμίσει γρήγορα καλοκαίρι, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά και τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως σε τοπικό επίπεδο.

Ισχυρή αστάθεια στην αρχή του μήνα

Στις 1 και 2 Μαΐου ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Βροχές και μπόρες θα εκδηλωθούν κατά διαστήματα στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές και το Αιγαίο, με τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα σε Θεσσαλία, κεντρική Μακεδονία, Εύβοια, Σποράδες και κεντρική Στερεά.

Τη δεύτερη ημέρα του μήνα αναμένεται σταδιακή βελτίωση, αν και θα παραμείνει μια ήπια αστάθεια κυρίως στα ηπειρωτικά και τα νησιά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 13 με 15 βαθμούς στα ανατολικά και βόρεια και έως 18 βαθμούς στα δυτικά και νότια.

Από τις 3 έως τις 5 Μαΐου η αστάθεια θα περιοριστεί, με τοπικές βροχές να επιμένουν κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική και κεντρική Στερεά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Ωστόσο, από τις 4 του μήνα και μετά ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση σε όλη τη χώρα. Τις πρωινές ώρες της 3ης Μαΐου δεν αποκλείεται να σημειωθεί ελαφρύς παγετός σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική άνοδο, φτάνοντας έως και τους 27 βαθμούς στα ανατολικά και νότια μέχρι τις 5 Μαΐου.

Ανοιξιάτικο σκηνικό με πρόσκαιρη αστάθεια

Το διάστημα 6 έως 8 Μαΐου ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά καλός, με μικρή αστάθεια κυρίως στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και θα εντοπίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές, ιδιαίτερα τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, αγγίζοντας τους 25 με 29 βαθμούς στα ανατολικά και νότια, ενώ στα βόρεια θα κυμανθεί μεταξύ 23 και 26 βαθμών.

Ζέστη και τοπικές καταιγίδες προς τα μέσα του μήνα

Από τις 9 έως τις 13 Μαΐου επικρατεί γενικά καλός καιρός, με λίγες μόνο τοπικές εξαιρέσεις. Στις 10 Μαΐου ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες σε ορεινές περιοχές του Ιονίου και της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στις 12 του μήνα αναμένονται τοπικές καταιγίδες κυρίως σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και της ανατολικής Θεσσαλίας.

Η θερμοκρασία θα φτάσει σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα, ξεπερνώντας τοπικά τους 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, πριν παρουσιάσει μικρή πτώση στα δυτικά και βόρεια προς τις 12 και 13 Μαΐου.

*Με πληροφορίες από το weathergroup.gr

