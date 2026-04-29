Καιρός Πρωτομαγιάς: Χειμωνιάτικο διάλειμμα με βροχές, καταιγίδες, βοριάδες – Πρόγνωση Αρναούτογλου

Snapshot Την Πρωτομαγιά του 2026 ο καιρός θα είναι χειμωνιάτικος με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά.

Θα σημειωθεί μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Οι βροχές και οι νεφώσεις θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά, τα νότια και αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με βελτίωση προς το τέλος του τριημέρου.

Υπάρχει πιθανότητα για αισθητά θερμότερες και καλοκαιρινές θερμοκρασίες προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

Με καιρό που θα θυμίζει έντονα… χειμώνα σε αρκετές περιοχές θα κυλήσει ο καιρός της Πρωτομαγιάς 2026 σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου.

Βροχές, καταιγίδες και… χιόνια στα ορεινά

Η απότομη αλλαγή του καιρού θα φέρει βροχές, τοπικές καταιγίδες, ισχυρούς κατά τόπους βοριάδες και αρκετά μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, με διαστήματα βροχών κυρίως στα ανατολικά, τα νότια και αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ στα ορεινά δεν θα λείψουν και οι χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις και έντονη αίσθηση ψύχρας.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, με μικρή βελτίωση να διαφαίνεται προς το τέλος του τριημέρου.

Μεταβατικό χειμωνιάτικο διάλειμμα και στο βάθος... καλοκαίρι

Συνολικά, πρόκειται για μια Πρωτομαγιά που περισσότερο θα θυμίζει μεταβατικό χειμωνιάτικο διάλειμμα παρά σταθερή ανοιξιάτικη περίοδο, αν και τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για αισθητά θερμότερες, ενδεχομένως και καλοκαιρινές θερμοκρασίες προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

