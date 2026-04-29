Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για την Ελλάδα - Η Πέμπτη που φέρνει χειμωνιάτικο σκηνικό

Ισχυρή μεταβολή του καιρού δείχνει η συνοπτική εικόνα για την Πέμπτη 30 Απριλίου, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο «σύνορο» ανάμεσα σε θερμές και ψυχρές αέριες μάζες.

Η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων, όπως αναφέρει το ilmeteo.it, όπως αποτυπώνεται στον χάρτη, φέρνει μια έντονη αντίθεση: στα δυτικά και κεντρικά της Ευρώπης κυριαρχεί αντικυκλωνικό πεδίο (Α), ενώ στα ανατολικά και τη νοτιοανατολική Ευρώπη εκτείνεται μια ψυχρή αέρια λίμνη (Β), η οποία επηρεάζει άμεσα και τη χώρα μας.

Οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται αισθητά, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες κατηφορίζουν προς τα Βαλκάνια και το Αιγαίο. Αυτό μεταφράζεται σε πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της Ελλάδας, με τις τιμές να υποχωρούν σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα ή και λίγο χαμηλότερα.

Αστάθεια και φαινόμενα

Η σύγκρουση θερμών και ψυχρών μαζών δημιουργεί συνθήκες αστάθειας. Αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο Αιγαίο, όπου οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 8. Οι άνεμοι αυτοί θα ενισχύσουν το αίσθημα δροσιάς και θα δυσκολέψουν τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφοροποίηση του καιρού: τα δυτικά τμήματα της χώρας επηρεάζονται περισσότερο από το θερμό πεδίο της κεντρικής Ευρώπης, με πιο ήπιες συνθήκες, ενώ τα ανατολικά και το Αιγαίο βρίσκονται υπό την επιρροή της ψυχρής λίμνης, με πιο άστατο και δροσερό καιρό.

Η Πέμπτη, λοιπόν, θα έχει χαρακτηριστικά «μεταβατικής ημέρας», με εναλλαγές καιρού, πτώση της θερμοκρασίας και έντονο βοριαδάκι, θυμίζοντας ότι το καλοκαίρι δεν έχει ακόμη εδραιωθεί.

