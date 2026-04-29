Τουρκικά ΜΜΕ: «Στρατιωτικά πλοία και παρεμβολές στον Global Freedom ανοιχτά της Ελλάδας»
Ο στολίσκος «Global Sumud Flotilla» πλέει με στόχο να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα
Περίεργες, αν όχι ύποπτες, αναφορές κάνουν τουρκικά ΜΜΕ με αφορμή την πορεία του στολίσκου «Global Freedom».
Ο στολίσκος «Global Sumud Flotilla» πλέει με στόχο να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν:
Πλοία που ανήκουν στον Στόλο «Global Freedom» δέχθηκαν επίθεση παρεμβολής σημάτων στα ανοικτά των ακτών της Ελλάδας.
Στρατιωτικά πλοία, τα οποία δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, εντοπίστηκαν γύρω από τον στόλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα πλοίο που βρισκόταν σε αναμονή στην περιοχή χρησιμοποίησε σκόπιμα drones για να αναγκάσει τον στόλο να επιστρέψει.
Οι επιβάτες του στόλου προετοιμάζονται για πιθανή επέμβαση.
Ο διεθνής στολίσκος Sumud (sumud σημαίνει «αταλάντευτος» στα αραβικά) βρίσκεται τώρα στην αποστολή του για την άνοιξη του 2026. Διεθνείς ακτιβιστές έχουν σε περίπου 100 σκάφη, με το Arctic Sunrise της Greenpeace να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη, και πλέουν προς τη Γάζα με το σύνθημα: Πλέουμε μέχρι να ελευθερωθεί η Παλαιστίνη.