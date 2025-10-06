Επαναπατρίζονται οι 27 Έλληνες του στολίσκου Flotilla για τη Γάζα

Ακτιβιστές χαιρετούν ένα σκάφος που συμμετέχει σε έναν πολιτικό στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια, στη Βαρκελώνη, Ισπανία, την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025.

Με ειδική πτήση από την Αθήνα στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon του Ισραήλ, θα επιστρέψουν οι 27 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla». Η πραγματοποίηση της πτήσης γίνεται έπειτα από εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

Την Κυριακή, αντιπροσωπεία της πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε το κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη, αναφέρεται σε ανακοίνωση του το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, ενημερώνει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και η πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού.

Μέσω Ελλάδας επιστρέφουν και Γάλλοι - Ιταλοί

Μια ομάδα 28 Γάλλων πολιτών, που μετείχαν στον στολίσκο Global Sumud ο οποίος αναχαιτίστηκε την περασμένη εβδομάδα από το Ισραήλ ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, θα απελαθούν σήμερα, Δευτέρα και θα αναχωρήσουν με προορισμό την Ελλάδα.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες της ιταλικής εφημερίδας La Stampa, σήμερα πρόκειται να επιστρέψουν με πτήση τσάρτερ, μέσω Αθηνών, οι 15 Ιταλοί ακτιβιστές του Global Sumud Flottilla οι οποίοι βρίσκονται ακόμη έγκλειστοι στις φυλακές του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι Ιταλοί πολίτες πρόκειται να συνταξιδέψουν με τους Έλληνες, μέλη του στολίσκου, που θα επιστρέψουν στην χώρα μας. Την Κυριακή, έφτασαν στην Ρώμη και στο Μιλάνο άλλοι 26 ακτιβιστές, oι οποίοι είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, κατά την αναχαίτιση του στολίσκου, την περασμένη Τετάρτη.

Οι 15 Ιταλοί που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, είχαν αρνηθεί να υπογράψουν το έγγραφο εθελούσιας εγκατάλειψης της ισραηλινής επικράτειας και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι πριν απελαθούν, θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν δίκη.