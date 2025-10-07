Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ήταν στους 27 Έλληνες που συνελήφθησαν στο Ισραήλ

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης ήταν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το απόγευμα της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου. Ο γιος του ήταν ένας από τους 27 Έλληνες που πήραν μέρος στη δράση της Global Sumud Flotilla για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ο Αλέξανδρος Αποστολάκης και άλλοι 26 Έλληνες ακτιβιστές μετά την αναχαίτιση του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, ανοικτά της Γάζας κρατήθηκαν στις φυλακές.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής αποκάλυψε όσα έγιναν στον στολίσκο, μιλώντας στο OPEN. «Και ως πατέρας και ως μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι επικροτώ τις οποιεσδήποτε τέτοιες ενέργειες που έχουν ως σκοπό την ειρήνη και την ενίσχυση ανθρώπων οι οποίοι υφίστανται γενοκτονία».

Ο κ. Αποστολάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για «χλιαρές» πρωτοβουλίες σχετικά με την κράτηση των 27 ατόμων από το Ισραήλ: «Όλες οι κυβερνήσεις αυτές τις κινήσεις έπρεπε να τις βοηθούν, να τις επικροτούν και να τις αναδεικνύουν. Και όχι να τις παρεμποδίζουν. Η συμπεριφορά της ελληνικής κυβέρνησης ήταν μουδιασμένη. Το ΥΠΕΞ, τουλάχιστον, μας είχε μια πάρα πολύ καλή ενημέρωση. Θεωρώ όμως ότι οι πρωτοβουλίες που πήρε ήταν λίγο... χλιαρές. Οι Τούρκοι τους πήραν την πρώτη ημέρα και χωρίς πολλά-πολλά. Θα έπρεπε το Ισραήλ να συμπεριφερθεί διαφορετικά στους Έλληνες γιατί υποτίθεται ότι έχουμε μια εξαιρετική στρατηγική σχέση και υπάρχει και ένα κλίμα που... παρά τα όσα κάνουν, οι φωνές από τη χώρα μας είναι λίγο μαζεμένες».