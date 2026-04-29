Εύβοια: Εντοπισμός τριών πολεμικών ρουκετών στο Πήλι – Μεγάλη επιχείρηση του Στρατού

Οι ρουκέτες κρίθηκε ασφαλέστερο να μεταφερθούν με ειδικά εξοπλισμένα οχήματα στο Μενίδι για να καταστραφούν

Γιάννης Καλύβας

  • Στην περιοχή Πήλι της Εύβοιας εντοπίστηκαν τρεις πολεμικές ρουκέτες, ενεργοποιώντας αυστηρό πρωτόκολλο ασφαλείας.
  • Ο χώρος αποκλείστηκε από την Αστυνομία και Πυροσβεστική, ενώ ειδικό κλιμάκιο του Στρατού προχώρησε στην αρχική αξιολόγηση του υλικού.
  • Οι ρουκέτες δεν θα εξουδετερωθούν επιτόπου, αλλά θα μεταφερθούν με ασφάλεια στο Μενίδι για οριστική καταστροφή.
  • Η Αστυνομία επιτηρεί τη διαδρομή μεταφοράς, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του στρατιωτικού κλιμακίου.
  • Οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί να αποφεύγουν την περιοχή και οι δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζουν την επιτήρηση για τυχόν άλλα ύποπτα αντικείμενα.
Μια σύνθετη επιχείρηση των σωμάτων ασφαλείας και του Στρατού βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Πήλι της Εύβοιας, μετά την τυχαία ανεύρεση πολεμικού υλικού.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, πρόκειται για 3 πολεμικές ρουκέτες, ο εντοπισμός των οποίων έθεσε αμέσως σε εφαρμογή το αυστηρό πρωτόκολλο ασφαλείας για την αντιμετώπιση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικημένες ζώνες.

Ο χώρος αποκλείστηκε από ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους. Η παρουσία του ειδικού κλιμακίου του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών του Στρατού ήταν καθοριστική, καθώς οι τεχνικοί προχώρησαν στην πρώτη αξιολόγηση της κατάστασης. Η εξέταση από τους εμπειρογνώμονες του Στρατού κατέδειξε την ανάγκη για εξαιρετικά προσεκτικό χειρισμό, ώστε να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των κατοίκων και η προστασία των παρακείμενων ιδιοκτησιών.

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, οι ρουκέτες δεν θα εξουδετερωθούν επί τόπου καθώς κρίθηκε ασφαλέστερο να μεταφερθούν με ειδικά εξοπλισμένα οχήματα στο Μενίδι. Εκεί, σε ελεγχόμενο και κατάλληλα διαμορφωμένο πεδίο, οι στρατιωτικές αρχές θα προχωρήσουν στην οριστική καταστροφή τους. Η διαδικασία της μεταφοράς απαιτεί υψηλό επίπεδο συντονισμού, με την Αστυνομία να επιτηρεί τη διαδρομή και να διασφαλίζει την ασφαλή κίνηση του στρατιωτικού κλιμακίου.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ενημερωθεί να αποφεύγουν την προσέγγιση στο σημείο όπου βρέθηκαν τα εκρηκτικά μέχρι την οριστική λήξη του συναγερμού. Η επιτήρηση της τοποθεσίας θα συνεχιστεί από τις δυνάμεις ασφαλείας μέχρι να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλο ύποπτο αντικείμενο στην ευρύτερη περίμετρο.

