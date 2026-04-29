Σρι Λάνκα: 22 βουδιστές μοναχοί συνελήφθησαν με πάνω από 110 κιλά ναρκωτικών

Βουδιστές μοναχοί της Σρι Λάνκα περιμένουν την άφιξη του Προέδρου Μαχίντα Ρατζαπάκσα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ματάλα Ρατζαπάκσα στη Ματάλα της Σρι Λάνκα (Aρχείου 2013)

Οι αρχές της Σρι Λάνκα συνέλαβαν 22 βουδιστές μοναχούς στις 24 Απριλίου στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κολόμπο, αφού διαπίστωσαν ότι μετέφεραν πάνω από 110 κιλά κάνναβης, συνολικής αξίας άνω των 3,35 εκατ. δολαρίων στη μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στον συγκεκριμένο αερολιμένα.

Πρώτη επίσης για την πρώτη σύλληψη μελών του βουδιστικού κλήρου στο αεροδρόμιο για αυτές τις κατηγορίες.

Κάθε ένας από τους 22 άνδρες, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως νέοι από διάφορες περιοχές της Σρι Λάνκα, φέρεται να έκρυψε πάνω από πέντε κιλά κάνναβης σε βαλίτσες με τροποποιημένα διπλό πάτο.

Οι αρχές πραγματοποίησαν την επιχείρηση χάρη σε μια εμπιστευτική πληροφορία, όπως αποκάλυψε η αστυνομία, και ερευνούν την πιθανή σύνδεση με τοπικά δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών.

Η Σρι Λάνκα αντιμετωπίζει άνευ προηγουμένου διείσδυση του εμπορίου ναρκωτικών σε θρησκευτικές δομές.

Το ταξίδι των βουδιστών μοναχών στην Ταϊλάνδη, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου με εισιτήρια που χρηματοδοτήθηκαν από έναν μη ταυτοποιημένο χορηγό, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Η Υπηρεσία Ναρκωτικών της Αστυνομίας της Σρι Λάνκα εξετάζει εάν η υπόθεση αφορά μια οργανωμένη δομή που υπερβαίνει την ατομική δράση των συλληφθέντων.

Το νομικό σύστημα της Σρι Λάνκα προβλέπει αυστηρές ποινές.