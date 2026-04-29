Θεσσαλονίκη: Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

Μετά την απομάκρυνσή του από το διαμέρισμα, προσήχθη αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 20χρονος, ο οποίος είχε προκαλέσει κινητοποίηση της αστυνομίας, καθώς πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του, στην οδό Κασσάνδρου στη Θεσσαλονίκη.

Το θρίλερ με τον νεαρό έληξε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, αστυνομικοί απομάκρυναν τον 20χρονο από το διαμέρισμα και τον οδήγησαν στο Α.Τ. Λευκού Πύργου.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, έπειτα από ώρες που ο νεαρός έμενε κλειδωμένος στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν από τον χώρο.

Ο 20χρονος προσήχθη στη συνέχεια στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Όλα ξεκίνησα λίγο μετά τις 13:00 όταν ο νεαρός βγήκε σε μπαλκόνι τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Κασσάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φώναζε και ζητούσε να μιλήσει σε ψυχολόγο, ενώ παράλληλα πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν τον δρόμο. Απομακρύνθηκαν τα σταθμευμένα οχήματα κάτω από την πολυκατοικίας ενώ στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική, με τα στελέχη της Υπηρεσίας να είναι σε ετοιμότητα να απλώσουν ειδικό στρώμα σε περίπτωση που ο 20χρονος εξέφραζε την πρόθεση να βουτήξει στο κενό.

Επί τόπου βρέθηκε και διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ ο οποίος και συνομίλησε με τον νεαρό.

Αργά το απόγευμα κλήθηκε κλειδαράς ενώ έσπευσαν και στελέχη της ΟΠΚΕ τα οποία εισήλθαν στην πολυκατοικία και κατάφεραν να απομακρύνουν τον νεαρό από το διαμέρισμα.

Διαβάστε επίσης