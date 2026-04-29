Θεσσαλονίκη: Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

Έληξε το θρίλερ με τον 20χρονο φοιτητή μετά από αστυνομική επιχείρηση

Επιμέλεια - Newsbomb

  • Ο 20χρονος φοιτητής που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη οδηγήθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή.
  • Η αστυνομία επενέβη μετά από ώρες που ο νεαρός ήταν κλειδωμένος στο διαμέρισμα, με τη βοήθεια διαπραγματευτή και κλειδαρά.
  • Η περιοχή αποκλείστηκε και απομακρύνθηκαν οχήματα, ενώ η Πυροσβεστική ήταν σε ετοιμότητα με ειδικό στρώμα για τυχόν πτώση.
  • Ο 20χρονος ζήτησε να μιλήσει σε ψυχολόγο και βγήκε στο μπαλκόνι τρίτου ορόφου φωνάζοντας.
  • Μετά την απομάκρυνσή του από το διαμέρισμα, προσήχθη αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.
Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 20χρονος, ο οποίος είχε προκαλέσει κινητοποίηση της αστυνομίας, καθώς πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του, στην οδό Κασσάνδρου στη Θεσσαλονίκη.

Το θρίλερ με τον νεαρό έληξε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, αστυνομικοί απομάκρυναν τον 20χρονο από το διαμέρισμα και τον οδήγησαν στο Α.Τ. Λευκού Πύργου.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, έπειτα από ώρες που ο νεαρός έμενε κλειδωμένος στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν από τον χώρο.

Όλα ξεκίνησα λίγο μετά τις 13:00 όταν ο νεαρός βγήκε σε μπαλκόνι τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Κασσάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φώναζε και ζητούσε να μιλήσει σε ψυχολόγο, ενώ παράλληλα πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν τον δρόμο. Απομακρύνθηκαν τα σταθμευμένα οχήματα κάτω από την πολυκατοικίας ενώ στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική, με τα στελέχη της Υπηρεσίας να είναι σε ετοιμότητα να απλώσουν ειδικό στρώμα σε περίπτωση που ο 20χρονος εξέφραζε την πρόθεση να βουτήξει στο κενό.

Επί τόπου βρέθηκε και διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ ο οποίος και συνομίλησε με τον νεαρό.

Αργά το απόγευμα κλήθηκε κλειδαράς ενώ έσπευσαν και στελέχη της ΟΠΚΕ τα οποία εισήλθαν στην πολυκατοικία και κατάφεραν να απομακρύνουν τον νεαρό από το διαμέρισμα.

