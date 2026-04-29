Πρωτομαγιά: Χωρίς Μετρό, Ηλεκτρικό, Τραμ, τρένα, πλοία - Πώς θα κινηθούν λεωφορεία

Λόγω συμμετοχής σωματείων εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά

Πρωτομαγιά: Χωρίς Μετρό, Ηλεκτρικό, Τραμ, τρένα, πλοία - Πώς θα κινηθούν λεωφορεία
Ακινητοποιημένα θα είναι τα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό και Τραμ) την Παρασκευή 1η Μαΐου 2026, λόγω συμμετοχής σωματείων εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Ειδικότερα, οι Γραμμές 1 (ΗΣΑΠ), 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ δεν θα λειτουργήσουν από την έναρξη έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Τα Σωματεία Εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν «τιμούμε την εργατική Πρωτομαγιά και ανακοινώνουμε τη συμμετοχή μας στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία (από έναρξη της κυκλοφορίας το πρωί της Παρασκευής, έως τη λήξη της κυκλοφορίας)» και προσθέτουν:

«Για εμάς, η 1η Μάη, δεν είναι μια απλή αργία, είναι η ημέρα-σύμβολο της παγκόσμιας εργατικής τάξης, μια ημέρα μνήμης και διεκδίκησης που γεννήθηκε μέσα από το αίμα των εργατών του Σικάγο το 1886, οι οποίοι θυσιάστηκαν για το αυτονόητο δικαίωμα στο οκτάωρο και σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

Το εργατικό κίνημα, οφείλει να αγωνιστεί ώστε η εργασία να βρίσκεται στο επίκεντρο, με όρους ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η διαρκής προσπάθεια για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη συλλογική διεκδίκηση, την αλληλεγγύη και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Τίποτα δεν χαρίστηκε, όλα κατακτήθηκαν μέσα από αγώνες!

Με αφορμή και την πρόσφατη Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, η φετινή Πρωτομαγιά έχει για εμάς μια ιδιαίτερα πικρή χροιά. Η λίστα των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα μας μεγαλώνει δραματικά, αποδεικνύοντας ότι η προστασία της ζωής των εργαζομένων θυσιάζεται συχνά στον βωμό του κέρδους και της υποστελέχωσης.

Η Υγεία και Ασφάλεια δεν είναι κόστος, είναι δικαίωμα!

Δεν ξεχνάμε τους συναδέλφους μας που δεν επέστρεψαν ποτέ σπίτι τους.

Τιμούμε τη μνήμη:

➢ Του Εργοδηγού Επιδομής Πέτρου Γιάμαλη, που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη ΣΤΑΣΥ.

➢ Του Αρχιτεχνίτη Τροχαίου Υλικού Νίκου Βάρδα που καταπλακώθηκε και έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών στην Τεχνική Επισκευαστική Βάση του Πειραιά.

Απαιτούμε να χυθεί άπλετο φως στα αίτια των εργατικών ατυχημάτων στη ΣΤΑΣΥ και να αποδοθούν ευθύνες όπου αναλογούν.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

➢ Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, κατοχυρωμένες μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) και όχι μέσω κυβερνητικών παροχών-ψιχίων.

➢ Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ως αναγνώριση του μόχθου μας.

➢ Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό.

➢ Αυστηρά μέτρα Υγείας και Ασφάλειας, για να σταματήσει η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων.

➢ Δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες με φθηνό εισιτήριο.

➢ Απομάκρυνση των εργολάβων από τη ΣΤΑ.ΣΥ., διασφαλίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

➢ Μόνιμες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών της εταιρείας.».

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων

Οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΑ θα συμμετάσχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρώντας σε στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Ως εκ τούτου, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινούνται στο ενδιάμεσο διάστημα.

Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο στο σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ.

Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα στα λιμάνια τα πλοία

Πανελλαδική 24ωρη απεργία προκήρυξε για την Πρωτομαγιά η ΠΝΟ, η οποία αφορά σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Η απεργία ξεκινάει στις 00:01 τα ξημερώματα της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, όπως αποφασίστηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση της διοίκησης της Ομοσπονδίας στις 22 Απριλίου.

ΠΝΟ: Τα αιτήματα των ναυτικών

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΝΟ αναφέρει ότι συνεχίζει τον αγώνα της με βασικά αιτήματα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Παράλληλα, θέτει ως βασική προτεραιότητα τη διατήρηση και αναβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα της ναυτικής εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της ναυτιλίας.

Η Ομοσπονδία ζητά ακόμη την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, καθώς και την αποκατάσταση των περικοπών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι ναυτικοί.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:22ΕΛΛΑΔΑ

Από Ρομά στη Μεσσηνία είχε αγοράσει τα όπλα ο 89χρονος - Γιατί «χτύπησε» Απρίλη

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Όχι» Τραμπ σε Ιράν - Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν σύντομα, ισχυρά χτυπήματα

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ανατολική Μεσόγειος: Αγώνας δρόμου για τις ενεργειακούς πόρους - Επιταχύνει η Κύπρος, αγωγό στα κατεχόμενα θέλει η Τουρκία - Έμφαση στο Βόρειο διάδρομο από την Ελλάδα

19:13LIFESTYLE

Ρίτα Γουίλσον: Τα 2 αιτήματα που έθεσε στον Τομ Χανκς σε περίπτωση που έφευγε από την ζωή

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο: Αναχαιτίστηκαν αεροσκάφος και drones

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Χωρίς Μετρό, Ηλεκτρικό, Τραμ, τρένα, πλοία - Πώς θα κινηθούν λεωφορεία

19:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Όταν κερδίσαμε εκδηλώθηκαν τα συναισθήματα μας με τον Δ. Γιαννακόπουλο»

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που ζητούσε βοήθεια και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Βερβερίνη και απώλεια βάρους: Τι ισχύει τι δεν ισχύει

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Επτά συλλήψεις για τον θάνατο του 44χρονου - Το πόρισμα του ιατροδικαστή

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Europol: Πώς δρούσαν τα αλβανικά call centres - Και Έλληνες θύματα διαδικτυακής απάτης 50 εκατ. ευρώ

18:50LIFESTYLE

Συγκινεί η Πέγκυ Ζήνα για την Μαρινέλλα: «Με έκανε και ξαναβρήκα τη φωνή μου»

18:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bruegel: Το 80% των δημοσιονομικών μέτρων της ΕΕ για την ενεργειακή κρίση δεν είναι στοχευμένο

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήταν μία λανθασμένη εκτίμηση της στιγμής, έπρεπε να πάω στον γιατρό και τον άφησα», είπε η μητέρα του 5χρονου

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο έχει φτάσει μέχρι σήμερα για τις ΗΠΑ το κόστος του πολέμου στο Ιράν

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Εκδόθηκε στο Ισραήλ και φυλακίστηκε ο «χρυσοχέρης» των celebrities

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό τροχαίο live για τον streamer HMBL Zay - Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Απόπειρα ένοπλης ληστείας σε σούπερ μάρκετ – Συνελήφθη 73χρονος

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Europol: Το κυβερνοέγκλημα απειλεί την οικονομία της ΕΕ -Το «μοντέλο εκβιασμού» και AI

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Τζίμι Κίμελ: Η απάντηση σε Τραμπ μετά την αμφισβήτηση των αδειών λειτουργίας του ABC

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει η κόρη του 89χρονου «πιστολέρο»: «Για μένα ήταν ένας ξένος από μικρή - Χαλούσε πολλά λεφτά σε μάγια»

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καμία υπερεργασία, καμία υπερεφημέρευση, το βίντεο κατέβηκε»: O Άδωνις απαντά στη viral αγροτική γιατρό που έκλαιγε με λυγμούς πως ήταν 5 ημέρες στο νοσοκομείο

16:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρωτομαγιά με ομπρέλα και ψύχρα - Οι 8 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήταν μία λανθασμένη εκτίμηση της στιγμής, έπρεπε να πάω στον γιατρό και τον άφησα», είπε η μητέρα του 5χρονου

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό τροχαίο live για τον streamer HMBL Zay - Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος σε νοσοκομείο της περιφέρειας: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει σε λυγμούς

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δημοσκοπήσεις δίνουν στη ΝΔ από 28,5-30% - Πότε έρχονται εκλογές

15:38ΕΛΛΑΔΑ

«Θα πρέπει να σε φοβάμαι;» - «Θα σε τουφεκίσω και σένα!»: Ο απίστευτος διάλογος του εισαγγελέα με τον 89χρονο πιστολέρο

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Σχεδόν διπλασιάστηκαν τα αποθέματα στους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ τους τελευταίους 7 μήνες- «Μεγάλωσε» και η λίμνη του Μόρνου

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που περαστική διασταυρώνεται με σερβιτόρα - Της έσπασε δόντι με τον δίσκο

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Επτά συλλήψεις για τον θάνατο του 44χρονου - Το πόρισμα του ιατροδικαστή

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνούς ναυσιπλοΐας

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Rafale κατά ιρανικού drone Shaded: Το εντυπωσιακό βίντεο του γαλλικού υπουργείου Άμυνας

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Χωρίς Μετρό, Ηλεκτρικό, Τραμ, τρένα, πλοία - Πώς θα κινηθούν λεωφορεία

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα απάντηση Μητσοτάκη στους 5 βουλευτές: Το επιτελικό κράτος αφορά την εκτελεστική όχι τη νομοθετική εξουσία

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Μπορείτε να δείτε δωρεάν το όνομά σας από το διάστημα - Δωρεάν εργαλείο της NASA

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που ζητούσε βοήθεια και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Απόπειρα ένοπλης ληστείας σε σούπερ μάρκετ – Συνελήφθη 73χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ