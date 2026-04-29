Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82: Ανώτερη για 39’, «χτυποκάρδια» στο τελευταίο

Ο Έντι Ταβάρες τραυματίστηκε πριν συμπληρωθεί το 3ο λεπτό του αγώνα. Αυτό δεν πτόησε τη Ρεάλ Μαδρίτης όμως, η οποία στο Game 1 της σειράς των playoffs με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ήταν εξαιρετική για 39’ και παραλίγο να την «πατήσει» στο τελευταίο. Η τελικά «βασίλισσα» έφτασε στο 1-0 και δύο βήματα μακριά απ’ το Final-4 του Telekom Center Athens, με σκορ 86-82.

Το ματς έδειξε να… στραβώνει λόγω του τραυματισμού του Ταβάρες, όμως στο παρκέ η ομάδα του Σκαριόλο ήταν εξαιρετική. Από νωρίς βρήκε διψήφια διαφορά και την αύξησε μέχρι τους 20 πόντους. Το ημίχρονο «έκλεισε» με 48-33 για τη «βασίλισσα».

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Χάποελ μείωσε μέχρι τους 11, αλλά η Ρεάλ κράτησε απόσταση ασφαλείας πηγαίνοντας στο 30’ με 70-55. Στην τελευταία περίοδο οι Ισραηλινοί προσπάθησαν να αντιδράσουν. Βρέθηκαν ξανά πίσω με 18, αλλά μάζεψαν την απόσταση στο 75-64. Οι «μερένχες» έκαναν σερί για το 82-64 (ενδιάμεσα αποβλήθηκε ο Ιτούδης με δεύτερη τεχνική ποινή), για να ακολουθήσει 0-7 των Ισραηλινών για το 82-71.

Κι ενώ το ματς είχε φτάσει στο 86-73, η Χάποελ με τρία σερί τρίποντα (δύο ο Μπλέικνι και ένα ο Ουέινραϊτ) μείωσε στο 86-82 με 23’’ για το τέλος. Οι δύο αυτοί παίκτες είχαν από ένα άστοχο, πριν κάνει φάουλ ο Ουέινραϊτ στον Ντεκ στα 12’’. Τελικά δεν άλλαξε κάτι μέχρι να ακουστεί η κόρνα της γραμματείας και το 86-82 έφερε το 1-0 για τη Ρεάλ.

Ο Καμπάτσο ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 21 πόντους. Ο Λάιλς ακολούθησε με 13, ενώ Χεζόνια και Ντεκ είχαν από 11 και 10 αντίστοιχα. Για την Χάποελ ο Οτούρου ήταν εκπληκτικός με 20 πόντους και 17 ριμπάουντ, ενώ 25 πόντους πέτυχε ο Μπλέικνι.

EUROLEAGUE PLAYOFFS – GAME 1

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70

Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR 67-68

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82

GAME 2

Πέμπτη 30/4

20:45 Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας

21:00 Ολυμπιακός – Μονακό

21:45 Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR

Παρασκευή 1/5

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

