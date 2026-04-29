Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82: Ανώτερη για 39’, «χτυποκάρδια» στο τελευταίο

Έχοντας διψήφιες διαφορές στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς, η Ρεάλ πήγε να… αυτοκτονήσει στο τελευταίο λεπτό με τη Χάποελ, αλλά τελικά έκανε το πρώτο βήμα για την Αθήνα με 86-82. 

Ο Έντι Ταβάρες τραυματίστηκε πριν συμπληρωθεί το 3ο λεπτό του αγώνα. Αυτό δεν πτόησε τη Ρεάλ Μαδρίτης όμως, η οποία στο Game 1 της σειράς των playoffs με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ήταν εξαιρετική για 39’ και παραλίγο να την «πατήσει» στο τελευταίο. Η τελικά «βασίλισσα» έφτασε στο 1-0 και δύο βήματα μακριά απ’ το Final-4 του Telekom Center Athens, με σκορ 86-82.

Το ματς έδειξε να… στραβώνει λόγω του τραυματισμού του Ταβάρες, όμως στο παρκέ η ομάδα του Σκαριόλο ήταν εξαιρετική. Από νωρίς βρήκε διψήφια διαφορά και την αύξησε μέχρι τους 20 πόντους. Το ημίχρονο «έκλεισε» με 48-33 για τη «βασίλισσα».

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Χάποελ μείωσε μέχρι τους 11, αλλά η Ρεάλ κράτησε απόσταση ασφαλείας πηγαίνοντας στο 30’ με 70-55. Στην τελευταία περίοδο οι Ισραηλινοί προσπάθησαν να αντιδράσουν. Βρέθηκαν ξανά πίσω με 18, αλλά μάζεψαν την απόσταση στο 75-64. Οι «μερένχες» έκαναν σερί για το 82-64 (ενδιάμεσα αποβλήθηκε ο Ιτούδης με δεύτερη τεχνική ποινή), για να ακολουθήσει 0-7 των Ισραηλινών για το 82-71.

Κι ενώ το ματς είχε φτάσει στο 86-73, η Χάποελ με τρία σερί τρίποντα (δύο ο Μπλέικνι και ένα ο Ουέινραϊτ) μείωσε στο 86-82 με 23’’ για το τέλος. Οι δύο αυτοί παίκτες είχαν από ένα άστοχο, πριν κάνει φάουλ ο Ουέινραϊτ στον Ντεκ στα 12’’. Τελικά δεν άλλαξε κάτι μέχρι να ακουστεί η κόρνα της γραμματείας και το 86-82 έφερε το 1-0 για τη Ρεάλ.

Ο Καμπάτσο ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 21 πόντους. Ο Λάιλς ακολούθησε με 13, ενώ Χεζόνια και Ντεκ είχαν από 11 και 10 αντίστοιχα. Για την Χάποελ ο Οτούρου ήταν εκπληκτικός με 20 πόντους και 17 ριμπάουντ, ενώ 25 πόντους πέτυχε ο Μπλέικνι.

EUROLEAGUE PLAYOFFS – GAME 1

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70

Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR 67-68

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82

GAME 2

Πέμπτη 30/4

20:45 Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας

21:00 Ολυμπιακός – Μονακό

21:45 Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR

Παρασκευή 1/5

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εξετάζεται η «πιθανή μείωση» των στρατευμάτων των ΗΠΑ στη Γερμανία

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση του κυβερνήτη της Σιναλόα – Τον κατηγορούν για σχέσεις με το ομώνυμο καρτέλ

00:40ΚΑΙΡΟΣ

Η Ευρώπη σε συναγερμό: Η ήπειρος θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

00:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατλέτικο Μαδρίτης - Άρσεναλ 1-1: Όλα... ανοικτά για την πρόκριση στον τελικό του Champions League

00:07ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβόλησε τελικά ο Κόουλ Άλεν στο δείπνο Τραμπ; Νέο βίντεο από την Washington Post προκαλεί ερωτήματα

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τουρίστας ξυλοκοπήθηκε σε καφετέρια – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

23:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ 89-74: Κυπελλούχοι και πάλι οι Βάσκοι

23:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82: Ανώτερη για 39’, «χτυποκάρδια» στο τελευταίο

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Η selfie του Κόουλ Άλεν με όπλα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου πριν την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

23:52ΚΟΣΜΟΣ

EE προς τουρίστες: Κανονίστε τις διακοπές σας, δεν θα υπάρξει έλλειψη καυσίμων- Η δήλωση Τζιτζικώστα

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα κυκλοφορήσουν σύντομα αρχεία UFO

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Γυναίκα έβγαλε μπαλτά σε αστυνομικό έλεγχο για ναρκωτικά

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 30 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Σρι Λάνκα: 22 βουδιστές μοναχοί συνελήφθησαν με πάνω από 110 κιλά ναρκωτικών

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Συνελήφθη γυναίκα που προσπάθησε να «περάσει» ναρκωτικά στις φυλακές - Τα έκρυψε στις σόλες παντόφλας

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Γενναία διάσωση: Μαθητές γυμνασίου παίρνουν τον έλεγχο σχολικού όταν η οδηγός λιποθυμάει στο τιμόνι

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Στρατιωτικά πλοία και παρεμβολές στον Global Freedom ανοιχτά της Ελλάδας»

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπισμός τριών πολεμικών ρουκετών στο Πήλι – Μεγάλη επιχείρηση του Στρατού

23:07ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΔΑ: Πέθανε κρατούμενος στα κρατητήρια - Παρουσίασε σπασμωδικό επεισόδιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

00:07ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβόλησε τελικά ο Κόουλ Άλεν στο δείπνο Τραμπ; Νέο βίντεο από την Washington Post προκαλεί ερωτήματα

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλεία: Κατέληξε ο 13χρονος που τραυματίστηκε με το πατίνι

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα δηλώνει 14% Έλληνας και απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Ζήτησε την ομορφότερη γυναίκα της Τουρκίας ενώ απείλησε να καταλάβει το Ιράν

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει η κόρη του 89χρονου «πιστολέρο»: «Για μένα ήταν ένας ξένος από μικρή - Χαλούσε πολλά λεφτά σε μάγια»

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τουρίστας ξυλοκοπήθηκε σε καφετέρια – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

00:40ΚΑΙΡΟΣ

Η Ευρώπη σε συναγερμό: Η ήπειρος θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 18χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δύο εβδομάδες πριν την αποφοίτησή της - Ονειρευόταν να ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για την Olivia Wilde: Η εμφάνιση της διάσημης ηθοποιού που προβλήματισε το κοινό

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Η selfie του Κόουλ Άλεν με όπλα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου πριν την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

23:07ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΔΑ: Πέθανε κρατούμενος στα κρατητήρια - Παρουσίασε σπασμωδικό επεισόδιο

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 30 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:50ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα έβαλε στη θέση της την Τουρκία για τα Στενά των Δαρδανελίων

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνούς ναυσιπλοΐας

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός που προσποιήθηκε τον πελάτη του ξενοδοχείου έπιασε τον 89χρονο στην Πάτρα

23:52ΚΟΣΜΟΣ

EE προς τουρίστες: Κανονίστε τις διακοπές σας, δεν θα υπάρξει έλλειψη καυσίμων- Η δήλωση Τζιτζικώστα

22:57LIFESTYLE

Survivor: «Σεβντάς» Τούρκου παίκτη με Ελληνίδα - «Την είδα και ένιωσα κάτι διαφορετικό»

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Η viral θεωρία συνωμοσίας για την επίθεση στο δείπνο Τραμπ: Συνδέει τον ύποπτο με ταξίδι στον χρόνο

