Ατλέτικο Μαδρίτης - Άρσεναλ 1-1: Όλα... ανοικτά για την πρόκριση στον τελικό του Champions League

Ισόπαλος 1-1 ολοκληρώθηκε ο πρώτος ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Άρσεναλ, σε ένα ματς που κρίθηκε από τις εκτελέσεις πέναλτι στην κανονική διάρκεια, αφήνοντας ανοιχτή την υπόθεση πρόκριση ενόψει της ρεβάνς.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με λίγες φάσεις, ωστόσο στο 44’ οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα. Ο Γκιόκερες ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Χάντσκο, με τον Σουηδό επιθετικό να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ευστοχεί από τα 11 μέτρα για το 1-0.

Στην επανάληψη, η Ατλέτικο ανέβασε την πίεση και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο 56’, επίσης με πέναλτι, μετά από χέρι του Γουάιτ, με τον Άλβαρες να νικά τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν, είχαν δοκάρι στο 63’ με τον Γκριζμάν, ενώ στο 73’ ο Ράγια πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση σε τετ-α-τετ με τον Λούκμαν. Η πρόκριση στον τελικό της Βουδαπέστης θα κριθεί στη ρεβάνς της επόμενης Τρίτης (5/5) στο «Έμιρεϊτς».