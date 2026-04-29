Η selfie του Κόουλ Άλεν με όπλα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου πριν την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Η φωτογραφία περιλαμβάνεται στα δικαστικά έγγραφα με τον ύποπτο να αντιμετωπίζει και την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Ο Κόουλ Τόμας Άλεν τράβηξε selfie με όπλα και εξοπλισμό στο δωμάτιο ξενοδοχείου την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.
  • Η φωτογραφία και στοιχεία όπλων χρησιμοποιήθηκαν από τους εισαγγελείς για να ζητήσουν κράτηση χωρίς εγγύηση.
  • Ο Άλεν κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας, μεταφορά όπλου με σκοπό κακουργήματος και εκτόξευση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια εγκλήματος.
  • Οι αρχές πιστεύουν ότι στόχευε κυβερνητικά μέλη στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, πιθανώς και τον πρόεδρο Τραμπ.
  • Ο ύποπτος φαίνεται ότι ταξίδεψε με τρένο από το Λος Άντζελες στην Ουάσιγκτον μέσω Σικάγο πριν την απόπειρα.
Ο Κόουλ Τόμας Άλεν τράβηξε μια selfie φωτογραφία στο δωμάτιό του στο ξενοδοχείο Hilton της Ουάσιγκτον περίπου μισή ώρα πριν προσπαθήσει να εισβάλει στην αίθουσα του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου για να δολοφονήσει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ του Σαββάτου, ανέφεραν ομοσπονδιακοί εισαγγελείς την Τετάρτη.

Η φωτογραφία του Άλεν, η οποία βρίσκεται στο υπόμνημα κράτησης, τον δείχνει να φοράει μια μικρή δερμάτινη τσάντα που ταιριάζει στην εμφάνιση με μια τσάντα γεμάτη πυρομαχικά που ανακτήθηκε αργότερα από αυτόν, μια θήκη ώμου, ένα μαχαίρι με θήκη «και πένσες και συρματοκόπτες, που συνάδουν στην εμφάνιση με αυτά που ανακτήθηκαν αργότερα.

«Περίπου στις 8:03 μ.μ., ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε το κινητό του τηλέφωνο για να τραβήξει μια φωτογραφία του στον καθρέφτη. Στη φωτογραφία, ο κατηγορούμενος φορούσε ένα μαύρο πουκάμισο, μαύρο παντελόνι και κάτι που φαίνεται να είναι μια κόκκινη γραβάτα, χωμένη στο παντελόνι του», αναφέρουν τα έγγραφα.

Οι εισαγγελείς συμπεριέλαβαν τη φωτογραφία, καθώς και φωτογραφίες από όπλα και μαχαίρια που φέρεται να κουβαλούσε ο Άλεν το Σάββατο, για να υποστηρίξουν ότι πρέπει να κρατηθεί χωρίς εγγύηση.

Τα όπλα σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, φέρεται να τα αγόρασε το 2023 και το 2025.

Η ακρόαση για την κράτηση του 31χρονου κατοίκου της Καλιφόρνια έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον.

Ο Άλεν κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ, μεταφορά πυροβόλου όπλου με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος και εκτόξευση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος. Δεν αποκλείεται να του απαγγελθούν περισσότερες κατηγορίες.

Το κίνητρο

Αξιωματούχοι επιβολής του νόμου που πήραν συνέντευξη από συγγενείς του Άλεν και εξέτασαν τις ηλεκτρονικές συσκευές του ένοπλου και τα γραπτά του πιστεύουν ότι σκόπευε να στοχεύσει μέλη της διοίκησης που παρευρίσκονταν στο δείπνο.

«Φαίνεται ότι στην πραγματικότητα είχε βάλει στόχο ανθρώπους που εργάζονται στην κυβέρνηση, πιθανότατα συμπεριλαμβανομένου του προέδρου», δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς στο NBC News, προσθέτοντας ότι ο ύποπτος πιθανότατα ταξίδεψε με τρένο από το Λος Άντζελες στο Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσιγκτον.

Σε ένορκη κατάθεση ενός πράκτορα του FBI, ανέφερε ότι ο Άλεν έκανε κράτηση στις 6 Απριλίου για τρεις νύχτες στο Washington Hilton, με τους εισαγγελείς να πιστεύουν ότι πιθανότατα γνώριζε ότι ο Τραμπ θα ήταν στην εκδήλωση, καθώς ο πρόεδρος έγραψε στο Truth Social τον Μάρτιο ότι είχε αποδεχτεί πρόσκληση να παρευρεθεί.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τουρίστας ξυλοκοπήθηκε σε καφετέρια – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

23:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ 89-74: Κυπελλούχοι και πάλι οι Βάσκοι

23:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82: Ανώτερη για 39’, «χτυποκάρδια» στο τελευταίο

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Η selfie του Κόουλ Άλεν με όπλα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου πριν την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

23:52ΚΟΣΜΟΣ

EE προς τουρίστες: Κανονίστε τις διακοπές σας, δεν θα υπάρξει έλλειψη καυσίμων- Η δήλωση Τζιτζικώστα

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα κυκλοφορήσουν σύντομα αρχεία UFO

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Γυναίκα έβγαλε μπαλτά σε αστυνομικό έλεγχο για ναρκωτικά

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 30 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Σρι Λάνκα: 22 βουδιστές μοναχοί συνελήφθησαν με πάνω από 110 κιλά ναρκωτικών

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Συνελήφθη γυναίκα που προσπάθησε να «περάσει» ναρκωτικά στις φυλακές - Τα έκρυψε στις σόλες παντόφλας

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Γενναία διάσωση: Μαθητές γυμνασίου παίρνουν τον έλεγχο σχολικού όταν η οδηγός λιποθυμάει στο τιμόνι

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Στρατιωτικά πλοία και παρεμβολές στον Global Freedom ανοιχτά της Ελλάδας»

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπισμός τριών πολεμικών ρουκετών στο Πήλι – Μεγάλη επιχείρηση του Στρατού

23:07ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΔΑ: Πέθανε κρατούμενος στα κρατητήρια - Παρουσίασε σπασμωδικό επεισόδιο

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Μια μαντινάδα-ύμνος για 56 χρόνια κοινής πορείας και αγάπης

22:57LIFESTYLE

Survivor: «Σεβντάς» Τούρκου παίκτη με Ελληνίδα - «Την είδα και ένιωσα κάτι διαφορετικό»

22:50ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα έβαλε στη θέση της την Τουρκία για τα Στενά των Δαρδανελίων

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη:4 εκατ. δολάρια εξαφανίστηκαν από το πορτοφόλι Bitcoin μεγιστάνα που έπεσε από το μπαλκόνι

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για την Olivia Wilde: Η εμφάνιση της διάσημης ηθοποιού που προβλήματισε το κοινό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

23:07ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΔΑ: Πέθανε κρατούμενος στα κρατητήρια - Παρουσίασε σπασμωδικό επεισόδιο

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα δηλώνει 14% Έλληνας και απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Ζήτησε την ομορφότερη γυναίκα της Τουρκίας ενώ απείλησε να καταλάβει το Ιράν

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει η κόρη του 89χρονου «πιστολέρο»: «Για μένα ήταν ένας ξένος από μικρή - Χαλούσε πολλά λεφτά σε μάγια»

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλεία: Κατέληξε ο 13χρονος που τραυματίστηκε με το πατίνι

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για την Olivia Wilde: Η εμφάνιση της διάσημης ηθοποιού που προβλήματισε το κοινό

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καμία υπερεργασία, καμία υπερεφημέρευση, το βίντεο κατέβηκε»: O Άδωνις απαντά στη viral αγροτική γιατρό που έκλαιγε με λυγμούς πως ήταν 5 ημέρες στο νοσοκομείο

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 18χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δύο εβδομάδες πριν την αποφοίτησή της - Ονειρευόταν να ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 30 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:57LIFESTYLE

Survivor: «Σεβντάς» Τούρκου παίκτη με Ελληνίδα - «Την είδα και ένιωσα κάτι διαφορετικό»

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σταθερή πρωτιά ΝΔ, κυβέρνηση συνεργασιών προτιμούν οι ψηφοφόροι - Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος σε νοσοκομείο της περιφέρειας: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει σε λυγμούς

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Σε «χειμωνιάτικο κλοιό» η Πρωτομαγιά - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός που προσποιήθηκε τον πελάτη του ξενοδοχείου έπιασε τον 89χρονο στην Πάτρα

22:50ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα έβαλε στη θέση της την Τουρκία για τα Στενά των Δαρδανελίων

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στου Ζωγράφου: Άγριος καβγάς με αναφορές για πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο των χειμερινών βροχών: Γιατί «πέφτουν έξω» τα κλιματικά μοντέλα για την ξηρασία στη Μεσόγειο

16:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρωτομαγιά με ομπρέλα και ψύχρα - Οι 8 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δημοσκοπήσεις δίνουν στη ΝΔ από 28,5-30% - Πότε έρχονται εκλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ