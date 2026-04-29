Η selfie του Κόουλ Άλεν με όπλα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου πριν την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν τράβηξε selfie με όπλα και εξοπλισμό στο δωμάτιο ξενοδοχείου την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η φωτογραφία και στοιχεία όπλων χρησιμοποιήθηκαν από τους εισαγγελείς για να ζητήσουν κράτηση χωρίς εγγύηση.

Ο Άλεν κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας, μεταφορά όπλου με σκοπό κακουργήματος και εκτόξευση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια εγκλήματος.

Οι αρχές πιστεύουν ότι στόχευε κυβερνητικά μέλη στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, πιθανώς και τον πρόεδρο Τραμπ.

Ο ύποπτος φαίνεται ότι ταξίδεψε με τρένο από το Λος Άντζελες στην Ουάσιγκτον μέσω Σικάγο πριν την απόπειρα.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν τράβηξε μια selfie φωτογραφία στο δωμάτιό του στο ξενοδοχείο Hilton της Ουάσιγκτον περίπου μισή ώρα πριν προσπαθήσει να εισβάλει στην αίθουσα του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου για να δολοφονήσει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ του Σαββάτου, ανέφεραν ομοσπονδιακοί εισαγγελείς την Τετάρτη.

Η φωτογραφία του Άλεν, η οποία βρίσκεται στο υπόμνημα κράτησης, τον δείχνει να φοράει μια μικρή δερμάτινη τσάντα που ταιριάζει στην εμφάνιση με μια τσάντα γεμάτη πυρομαχικά που ανακτήθηκε αργότερα από αυτόν, μια θήκη ώμου, ένα μαχαίρι με θήκη «και πένσες και συρματοκόπτες, που συνάδουν στην εμφάνιση με αυτά που ανακτήθηκαν αργότερα.

«Περίπου στις 8:03 μ.μ., ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε το κινητό του τηλέφωνο για να τραβήξει μια φωτογραφία του στον καθρέφτη. Στη φωτογραφία, ο κατηγορούμενος φορούσε ένα μαύρο πουκάμισο, μαύρο παντελόνι και κάτι που φαίνεται να είναι μια κόκκινη γραβάτα, χωμένη στο παντελόνι του», αναφέρουν τα έγγραφα.

Οι εισαγγελείς συμπεριέλαβαν τη φωτογραφία, καθώς και φωτογραφίες από όπλα και μαχαίρια που φέρεται να κουβαλούσε ο Άλεν το Σάββατο, για να υποστηρίξουν ότι πρέπει να κρατηθεί χωρίς εγγύηση.

Τα όπλα σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, φέρεται να τα αγόρασε το 2023 και το 2025.

Η ακρόαση για την κράτηση του 31χρονου κατοίκου της Καλιφόρνια έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον.

Ο Άλεν κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ, μεταφορά πυροβόλου όπλου με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος και εκτόξευση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος. Δεν αποκλείεται να του απαγγελθούν περισσότερες κατηγορίες.

Το κίνητρο

Αξιωματούχοι επιβολής του νόμου που πήραν συνέντευξη από συγγενείς του Άλεν και εξέτασαν τις ηλεκτρονικές συσκευές του ένοπλου και τα γραπτά του πιστεύουν ότι σκόπευε να στοχεύσει μέλη της διοίκησης που παρευρίσκονταν στο δείπνο.

«Φαίνεται ότι στην πραγματικότητα είχε βάλει στόχο ανθρώπους που εργάζονται στην κυβέρνηση, πιθανότατα συμπεριλαμβανομένου του προέδρου», δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς στο NBC News, προσθέτοντας ότι ο ύποπτος πιθανότατα ταξίδεψε με τρένο από το Λος Άντζελες στο Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσιγκτον.

Σε ένορκη κατάθεση ενός πράκτορα του FBI, ανέφερε ότι ο Άλεν έκανε κράτηση στις 6 Απριλίου για τρεις νύχτες στο Washington Hilton, με τους εισαγγελείς να πιστεύουν ότι πιθανότατα γνώριζε ότι ο Τραμπ θα ήταν στην εκδήλωση, καθώς ο πρόεδρος έγραψε στο Truth Social τον Μάρτιο ότι είχε αποδεχτεί πρόσκληση να παρευρεθεί.

