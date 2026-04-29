Επίθεση στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο: Ο… Τσακ Νόρις και η κινηματογραφική απόδραση στα social media

Το γεγονός πως η πρωτοφανής διπλή ένοπλη επίθεση σε δύο υπηρεσίες στο κέντρο της Αθήνας δεν είχε τραγική κατάληξη, αλλά μόνο ελαφρείς τραυματισμούς, επέτρεψε στους χρήστες των social media να επιδοθούν σε αναρτήσεις με χιούμορ και καυστικότητα.

Λίγα λεπτά μετά την είδηση πως ένας 89χρονος πυροβόλησε εναντίον υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ και αμέσως μετά έκανε το ίδιο στο Πρωτοδικείο, τα social media γέμισαν memes και χιουμοριστικές ατάκες.

Χαρακτηριστικές είναι οι αναρτήσεις που συνδέουν το περιστατικό με την καθημερινή εμπειρία πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες: «Όταν σου λείπουν 400 ένσημα και λες “θα το πάω μέχρι τέλους”… αλλά το εννοείς», γράφει κάποιος στο Χ και κάποιος άλλος, το εξελίσσει: «ΕΦΚΑ: Θα σας απαντήσουμε σε 6-8 μήνες / Παππούς: ΟΚ, θα περάσω από εκεί».

Άλλοι χρήστες εστίασαν στο στοιχείο της ηλικίας: «Gen Z: cancel culture / Boomers: καραμπίνα στο ΕΦΚΑ», «89 χρονών και έκανε πιο οργανωμένο escape plan από όλους μας». «Το σύστημα δεν λειτουργεί, αλλά ο παππούς λειτουργεί κανονικά». «Ελλάδα: σε στέλνει στον ΕΦΚΑ για σύνταξη και καταλήγεις στο Πρωτοδικείο… κυριολεκτικά».

«Άλλαξε 3 ταξί, πήγε Πάτρα, είχε λεφτά για Ευρώπη… εγώ αλλάζω 2 μετρό και χάνομαι», γράφει κάποιος άλλος.

Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκφράζουν έντονη ενόχληση για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το θέμα, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό με τραυματίες και ότι το χιούμορ δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα όρια.

Διαβάστε επίσης