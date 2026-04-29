Survivor: «Σεβντάς» Τούρκου παίκτη με Ελληνίδα - «Την είδα και ένιωσα κάτι διαφορετικό»

Το ενδιαφέρον του για παίκτρια του ελληνικού Survivor εξέφρασε παίκτης του αντίστοιχου τουρκικού ριάλιτι επιβίωσης στον αποψινό αγώνα ανάμεσα σε Ελλάδα-Τουρκία.

Ο λόγος για τον Baris Murat που δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την Αριάδνη Δημητρέλου.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο παρουσιαστής του τουρκικού Survivor, Ατζούν Ιλίτζαλι ανέφερε ότι ο Baris έχει εντυπωσιαστεί από τα κορίτσια του ελληνικού ριάλιτι, με τον παίκτη να σχολιάζει: «όλες τους είναι όμορφες αλλά εγώ εστιάζω μόνο σε μία».

«Όταν την είδα αισθάνθηκα κάτι διαφορετικό. Θέλω πέντε λεπτά να μιλήσουμε και μετά θα δούμε», πρόσθεσε ο Baris Murat, με τους δύο παρουσιαστές, Γιώργο Λιανό και Ατζούν Ιλίτζαλι να τον πειράζουν.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

