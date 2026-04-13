Survivor: Στην τελική ευθεία για το πάρτι της ένωσης και τα αίματα ανάβουν

Τρεις μήνες μετά την πρεμιέρα, το Survivor επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις στο κοινό όσο πλησιάζουμε στην πολυπόθητη ένωση των δύο ομάδων.

Οι σχέσεις των παικτών δοκιμάζονται και όλοι θέλουν να ζήσουν την απόλυτη εμπειρία. Απόψε, μία αποκάλυψη μάλιστα βάζει σε σκέψεις τους Survivors, ενόψει της ένωσης.

Η χθεσινή ήττα των «Αθηναίων», στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας της εβδομάδας, τους οδήγησε στην κάλπη για την ανάδειξη του πρώτου υποψήφιου. Η Όλγα Λοβέρα με έξι ψήφους, έναντι δύο που πήρε η Μαντίσα Τσότα, είναι η πρώτη υποψήφια. Μετά από αυτό, η ίδια και ο Νίκος Κάππος νιώθουν ακόμα πιο έντονα πως δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτοι στην ομάδα. Η υποψηφιότητα της Όλγας σχολιάζεται αρκετά και από την ομάδα των «Επαρχιωτών». Οι Μπλε παραξενεύονται με τη στάση των Κόκκινων απέναντι στη Μαντίσα, μετά από όσα έχουν προηγηθεί.

Ο δεύτερος αγώνας ασυλίας της εβδομάδας είναι εξίσου κρίσιμος. Οι δύο ομάδες μπαίνουν δυναμικά στο στίβο μάχης όμως ο πάγκος, για ακόμα μία φορά, παίζει μεγάλο ρόλο. Η ένταση την ώρα του αγώνα οδηγεί σε διαπληκτισμό μεταξύ των δύο ομάδων, με την Αναστασία Στεργίου και την Μαντίσα Τσότα να πρωταγωνιστούν. Ποιος πέρασε τα όρια;

Στο Συμβούλιο του Νησιού, οι εντάσεις συνεχίζονται με τις δύο ομάδες να κοντράρονται λεκτικά. Μία αποκάλυψη βάζει τους Survivors σε σκέψεις, για όσα πρόκειται να συμβούν μετά την ένωση… Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ένωση θα γίνει την Κυριακή 19 Απριλίου.









