Survivor spoiler: Όλες οι λεπτομέρειες για την ένωση – Ο τραγουδιστής και οι εκπλήξεις

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε και το βράδυ της Κυριακής, στον ΣΚΑΪ, θα δούμε την ένωση των δύο ομάδων στο «Survivor». Αθηναίοι και Επαρχιώτες θα μένουν πλέον στην ίδια παραλία, με τις εντάσεις να θεωρούνται δεδομένες όπως άλλωστε και η δημιουργία νέων «κλικών»!

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η παραγωγή έχει ετοιμάσει ένα μεγάλο πάρτι για τους Survivors με άφθονο φαγητό, διαγωνισμό καραόκε και τραγούδια. Μάλιστα, αναμένεται κάποιος νικητής από προηγούμενες σεζόν στον διαγωνισμό καραόκε να ταξιδέψει στον Άγιο Δομίνικο για να κάνει έκπληξη στους παίκτες.

Ενδιαφέρον έχει και ο καλλιτέχνης, που θα αναλάβει τη διασκέδαση! Ο Νίκος Κουρκούλης θα ξεσηκώσει τους συμμετέχοντες αλλάζοντας για λίγο τη διάθεσή τους.

Μέχρι την ένωση, πάντως, απομένει ένα ανατρεπτικό επεισόδιο το οποίο το κοινό θα παρακολουθήσει απόψε. Η Όλγα Λοβέρα, ο Νίκος Κάππος, η Μαντίσα Τσότα και ο Benzy Καραντώνης είναι οι υποψήφιοι προς αποχώρηση και σε λίγες ώρες θα μάθουμε ποιος ή ποια θα αποχωρήσει, πριν από το πάρτι της ένωσης.

Οι εντάσεις στην ομάδα των «Αθηναίων» συνεχίστηκαν για ακόμα μία μέρα, εχθές, στο τρίτο αγώνισμα ασυλίας της εβδομάδας. Η ήττα τους με 10-2, από τους «Επαρχιώτες», ήταν ένα μεγάλο πλήγμα, στο ήδη πεσμένο ηθικό τους. Οι καυγάδες στην καλύβα δε σταματούν και μία νέα αντιπαράθεση φέρνει δάκρυα… Οι Μπλε, από την άλλη πλευρά, είναι πολύ τονωμένοι και ξέρουν πως η ομάδα τους θα βρεθεί ακέραιη στο πάρτι της Ένωσης.

Οι συζητήσεις στη δική τους καλύβα περιστρέφονται γύρω από τα όσα έχουν παρακολουθήσει τις τελευταίες μέρες στα Συμβούλια, για τις υποψηφιότητες των «Αθηναίων». Ο αγώνας για το έπαθλο της Επικοινωνίας αποτελεί μεγάλο στοίχημα για τους «Αθηναίους». Θα καταφέρουν έστω και για λίγο να ενωθούν και να πάρουν την πολυπόθητη νίκη; Ο καιρός στον Άγιο Δομίνικο είναι απρόβλεπτος. Ένα αγώνισμα που ξεκίνησε με ηλιοφάνεια ολοκληρώνεται με… καταρρακτώδη βροχή.

Διαβάστε επίσης