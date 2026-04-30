Σαν σήμερα 30 Απριλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 30 Απριλίου.

  • 311 - Τερματίζονται οι διώξεις των χριστιανών στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο αυτοκράτορας Γαλέριος Βαλέριος Μαξιμιανός εκδίδει διάταγμα, με το οποίο η χριστιανική θρησκεία αναγνωρίζεται επίσημα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
  • 313 - Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Λικίνιος νικά τον Μαξιμίνο Β΄ και ενοποιεί την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
  • 1492 - Η Ισπανία χορηγεί στον Χριστόφορο Κολόμβο την αμοιβή και τα προνόμιά του για την επικείμενη εξερεύνηση.
  • 1789 - Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον ορκίζεται στη Νέα Υόρκη και γίνεται ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
  • 1945 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Καταφύγιο του Χίτλερ. Ο Αδόλφος Χίτλερ και η Εύα Μπράουν αυτοκτονούν με δηλητήριο.
  • 1989 - Πεθαίνει ο Ιταλός σκηνοθέτης και «πατέρας» του σπαγγέτι-γουέστερν, Σέρτζιο Λεόνε
  • 2000 - Πεθαίνει ο σκηνοθέτης Βασίλης Γεωργιάδης.
