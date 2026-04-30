Κοινωνικός Τουρισμός: Πάνω από 340.000 οι αιτήσεις – Μέχρι 3 Μαΐου η προθεσμία

  • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ παρατάθηκε έως τις Μαΐου 2026, λόγω αυξημένης ζήτησης.
  • Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026
  • 2027 θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, θα διαρκέσει 13 μήνες και θα διαθέσει επιταγές συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ.
  • Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε συγκεκριμένα νησιά και περιοχές ισχύουν έως 10 ή 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.
  • Επιδοτούνται επίσης ακτοπλοϊκά εισιτήρια με συμμετοχή 25%, ενώ για άτομα με αναπηρία είναι δωρεάν.
  • Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας και άνεργοι με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ η επιλογή βασίζεται σε μοριοδότηση με αντικειμενικά κριτήρια μέσω του ΟΠΣ της ΔΥΠΑ.
Λόγω της συνεχιζόμενης μεγάλης συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026–2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση, με στόχο τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στην πλατφόρμα και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων, αποφασίζεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 3 Μαΐου και ώρα 23:59.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, την Τρίτη (28/4) κατατέθηκαν στην πλατφόρμα του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ 60.790 αιτήσεις, με τον συνολικό αριθμό να ξεπερνά πλέον τις 340.000, γεγονός που αποτυπώνει το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ.

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι:

  • εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
  • ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
  • άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών,

οι οποίοι έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, αν είναι άγαμοι, έως 24.000 ευρώ, αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ή έως 29.000 ευρώ, αν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά φέτος οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, εκτός από ΑμεΑ και πολύτεκνους γονείς, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.04.2026 έως τις 10.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού.

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλπάζει το πετρέλαιο: Πάνω από τα 111 δολάρια το Brent στις ασιατικές αγορές

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βολιβία: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ανατροπή λεωφορείου

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ παρότρυνε τον Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα στον Λίβανο

03:08ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Η μεγάλη συμμετοχή έφερε νέα παράταση στις αιτήσεις για τις 300.000 επιταγές

02:44ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: 42ο εμπορικό πλοίο άλλαξε πορεία λόγω του αποκλεισμού του Ιράν

02:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ 1EA/2025 και 4EA/2025: Οι τελικοί πίνακες εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (ΔΕ/ΤΕ)

01:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εξετάζεται η «πιθανή μείωση» των στρατευμάτων των ΗΠΑ στη Γερμανία

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση του κυβερνήτη της Σιναλόα – Τον κατηγορούν για σχέσεις με το ομώνυμο καρτέλ

00:40ΚΑΙΡΟΣ

Η Ευρώπη σε συναγερμό: Η ήπειρος θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

00:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατλέτικο Μαδρίτης - Άρσεναλ 1-1: Όλα... ανοικτά για την πρόκριση στον τελικό του Champions League

00:07ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβόλησε τελικά ο Κόουλ Άλεν στο δείπνο Τραμπ; Νέο βίντεο από την Washington Post προκαλεί ερωτήματα

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τουρίστας ξυλοκοπήθηκε σε καφετέρια – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

23:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ 89-74: Κυπελλούχοι και πάλι οι Βάσκοι

23:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82: Ανώτερη για 39’, «χτυποκάρδια» στο τελευταίο

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Η selfie του Κόουλ Άλεν με όπλα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου πριν την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

23:52ΚΟΣΜΟΣ

EE προς τουρίστες: Κανονίστε τις διακοπές σας, δεν θα υπάρξει έλλειψη καυσίμων- Η δήλωση Τζιτζικώστα

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα κυκλοφορήσουν σύντομα αρχεία UFO

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Γυναίκα έβγαλε μπαλτά σε αστυνομικό έλεγχο για ναρκωτικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 18χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δύο εβδομάδες πριν την αποφοίτησή της - Ονειρευόταν να ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει η κόρη του 89χρονου «πιστολέρο»: «Για μένα ήταν ένας ξένος από μικρή - Χαλούσε πολλά λεφτά σε μάγια»

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική παραδοχή: Ο γιος της πεθεράς που εκτέλεσε τη νύφη έβαζε το μωρό να «θηλάζει από τη νεκρή»

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα δηλώνει 14% Έλληνας και απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Ζήτησε την ομορφότερη γυναίκα της Τουρκίας ενώ απείλησε να καταλάβει το Ιράν

00:07ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβόλησε τελικά ο Κόουλ Άλεν στο δείπνο Τραμπ; Νέο βίντεο από την Washington Post προκαλεί ερωτήματα

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλεία: Κατέληξε ο 13χρονος που τραυματίστηκε με το πατίνι

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 30 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:50ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα έβαλε στη θέση της την Τουρκία για τα Στενά των Δαρδανελίων

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σταθερή πρωτιά ΝΔ, κυβέρνηση συνεργασιών προτιμούν οι ψηφοφόροι - Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

00:40ΚΑΙΡΟΣ

Η Ευρώπη σε συναγερμό: Η ήπειρος θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

22:57LIFESTYLE

Survivor: «Σεβντάς» Τούρκου παίκτη με Ελληνίδα - «Την είδα και ένιωσα κάτι διαφορετικό»

23:07ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΔΑ: Πέθανε κρατούμενος στα κρατητήρια - Παρουσίασε σπασμωδικό επεισόδιο

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός που προσποιήθηκε τον πελάτη του ξενοδοχείου έπιασε τον 89χρονο στην Πάτρα

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Η selfie του Κόουλ Άλεν με όπλα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου πριν την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για την Olivia Wilde: Η εμφάνιση της διάσημης ηθοποιού που προβλήματισε το κοινό

23:52ΚΟΣΜΟΣ

EE προς τουρίστες: Κανονίστε τις διακοπές σας, δεν θα υπάρξει έλλειψη καυσίμων- Η δήλωση Τζιτζικώστα

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Χωρίς Μετρό, Ηλεκτρικό, Τραμ, τρένα, πλοία - Πώς θα κινηθούν λεωφορεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ