Αιτωλοακαρνανία: Συνελήφθησαν βαρυποινίτες δραπέτες που πήγαν να ληστέψουν οικογένεια

Η ληστεία έγινε αντιληπτή από γείτονα, ο οποίος ενημέρωσε τον γιο της οικογένειας

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Βίαιη ληστεία σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις δράστες, βαριά οπλισμένοι, επιτέθηκαν στον ηλικιωμένο άνδρα της οικογένειας και τον χτύπησαν ανελέητα.

Η ληστεία έγινε αντιληπτή από γείτονα, ο οποίος ενημέρωσε τον γιο της οικογένειας. Όταν οι ληστές αντιλήφθηκαν την άφιξη του γιου, δραπέτευσαν πηδώντας από το μπαλκόνι, δείχνοντας ότι γνώριζαν την περιοχή.

Ένας από τους δράστες πυροβόλησε τον γιο που τον καταδίωκε, χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει σοβαρά.

Αφού διέφυγαν πεζή για αρκετά χιλιόμετρα, κρύφτηκαν σε ένα νοικιασμένο Airbnb σε κοντινό χωριό, όπου συνελήφθησαν και οι τρεις, καθώς και μια συνεργός τους που προσπάθησε να τους μεταφέρει με το αυτοκίνητο.

Το κίνητρο της ληστείας φαίνεται να ήταν μια ψευδής πληροφορία για την ύπαρξη 2.000.000 ευρώ στην οικία, η οποία λειτουργεί και ως ελαιοτριβείο.

Σημειώνεται πως και οι τρεις δράστες έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς πρόκειται για δραπέτες φυλακών κατηγορούμενους για δολοφονίες.

