Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας που έπεσε από τον πέμπτο όροφο σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7:20 το πρωί στην οδό Αλφειού. Τον άνδρα εντόπισαν περίοικοι οι οποίοι ενημέρωσαν την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του στον ακάλυπτο της διπλανής πολυκατοικίας.

