Μετέωρα: Μυστήριο γύρω από τη μοιραία πτώση της 66χρονης σε γκρεμό - Τι λένε διασώστες και κάτοικοι

Snapshot Μία 66χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση σε γκρεμό στα Μετέωρα υπό άγνωστες συνθήκες.

Η γυναίκα βρισκόταν στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου όταν συνέβη το δυστύχημα και η τσάντα της βρέθηκε στις τουαλέτες της μονής.

Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού ήταν δύσκολη λόγω του απόκρημνου σημείου και απαιτήθηκε η συνεργασία διασωστών, ΕΜΑΚ, Πυροσβεστικής, Αστυνομίας και ΕΚΑΒ.

Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία Καλοχωρίου από την τραγική απώλεια μίας 66χρονης γυναίκας, η οποία σκοτώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης όταν έπεσε από βράχους στα Μετέωρα, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η άτυχη Μ.Κ., ήταν ηλικίας 66 ετών, συνταξιούχος και ανύπαντρη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, είχε μεταβεί στην περιοχή το πρωί με ταξί, αφού προηγουμένως είχε βρεθεί με συγγενικό της πρόσωπο στο οποίο του είπε «πάω στα Μετέωρα να πιώ έναν καφέ».

Εικόνα από το σημείο της επιχείρησης

Η 66χρονη βρισκόταν στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από μεγάλο ύψος στον γκρεμό, με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή της.

Η τσάντα της, που περιείχε τα προσωπικά της αντικείμενα, εντοπίστηκε στις τουαλέτες της μονής, στοιχείο που εντείνει το μυστήριο γύρω από το περιστατικό.

Ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική ήταν η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και του απόκρημνου σημείου όπου κατέληξε η γυναίκα.

Δύσκολη και απαιτητική ήταν η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού

Στην επιχείρηση συμμετείχε η Ομάδα Διάσωσης της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας, με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής, της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Διασώστης που συμμετείχε στην επιχείρηση περιέγραψε στο Newsbomb τις δύσκολες στιγμές: «Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση, καθώς πρόκειται για κατακόρυφο γκρεμό. Χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε ειδικά σκοινιά, ενώ κρίθηκε απαραίτητη και η συνδρομή της ΕΜΑΚ. Κάθε κίνηση έπρεπε να γίνει με απόλυτη προσοχή».

Οι διασώστες επιχείρησαν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, προκειμένου να ανασύρουν τη σορό της άτυχης γυναίκας

«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε», λέει ο πρόεδρος της κοινότητας

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι κάτοικοι της περιοχής. Ο πρόεδρος της κοινότητας, κ. Κόττης, μιλώντας στο Newsbomb, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Αναμένουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Έχουμε πάθει όλοι σοκ, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί».

Οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν έρευνα για τη διακρίβωση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Διαβάστε επίσης