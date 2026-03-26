Μυτιλήνη και Καλαμπάκα: Τι ενώνει ένα νησί του Αιγαίου με τα Μετέωρα

Με την πρώτη ματιά, η Μυτιλήνη και η Καλαμπάκα μοιάζουν να μην έχουν σχεδόν τίποτα κοινό.

Ένα μεγάλο νησί του Βορείου Αιγαίου και μια πόλη της Θεσσαλίας στους πρόποδες των Μετεώρων φαίνεται να ανήκουν σε εντελώς διαφορετικούς τουριστικούς κόσμους.

Κι όμως, τους ενώνει μια ιδιαίτερη «ταυτότητα» που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στον διεθνή τουρισμό: τα γεωπάρκα.

Τα Γεωπάρκα της UNESCO αποτελούν περιοχές με μοναδική γεωλογική κληρονομιά, όπου η φύση, η ιστορία και ο πολιτισμός συνδυάζονται με δράσεις εκπαίδευσης, προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Δεν πρόκειται απλώς για εντυπωσιακά τοπία, αλλά για ζωντανά «υπαίθρια μουσεία» που επιτρέπουν στους επισκέπτες να γνωρίσουν την ιστορία της Γης μέσα από τη φύση.

Αυτή η μορφή τουρισμού φαίνεται να κερδίζει ιδιαίτερα τους Γερμανούς ταξιδιώτες, οι οποίοι αναζητούν εμπειρίες που συνδυάζουν αναψυχή με γνώση, δραστηριότητες στη φύση και αυθεντικές τοπικές εμπειρίες μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Με αυτή ακριβώς την κοινή συνισταμένη, η Μυτιλήνη και η Καλαμπάκα παρουσίασαν πρόσφατα το τουριστικό τους προϊόν στη γερμανική αγορά, μία από τις σημαντικότερες για τον ελληνικό τουρισμό, στο πλαίσιο της μεγάλης διεθνούς τουριστικής έκθεσης ITB Berlin.

Το Γεωπάρκο Μυτιλήνης

Η Μυτιλήνη αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα γεωπάρκου στην Ελλάδα, καθώς έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο. Το νησί διαθέτει πλούσια γεωλογική ιστορία, ηφαιστειακά πετρώματα, θερμές πηγές και μοναδικά γεωμορφολογικά τοπία.

Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί το Απολιθωμένο Δάσος της Μυτιλήνης, ένα παγκόσμια μοναδικό διατηρητέο μνημείο της φύσης που προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Σε συνδυασμό με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους, προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις γεωλογικές διεργασίες που δημιούργησαν αυτό το εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο.

Το γεωπάρκο του νησιού προσφέρει επίσης γεωτουριστικά μονοπάτια, δυνατότητες ορνιθοπαρατήρησης, ποδηλατικές και πεζοπορικές διαδρομές, επισκέψεις σε παραδοσιακά χωριά και γνωριμία με τοπικούς παραγωγούς. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις γευσιγνωσίας, βιώνοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει φύση, πολιτισμό και τοπική ζωή.

Το Γεωπάρκο Μετεώρων-Πύλης

Αντίστοιχα, το Γεωπάρκο Μετεώρων-Πύλης στο δυτικό άκρο της Θεσσαλίας αποτελεί έναν εντυπωσιακό γεωλογικό και πολιτιστικό προορισμό.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από τα μοναδικά γεωλογικά τοπία των Μετεώρων, με τους επιβλητικούς βραχώδεις σχηματισμούς που δημιουργήθηκαν μέσα από μακροχρόνιες γεωλογικές διεργασίες. Στην κορυφή αυτών των βράχων βρίσκονται τα ιστορικά μοναστήρια των Ιερών Μονών Μετεώρων, τα οποία αποτελούν Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και συνδυάζουν αρμονικά το φυσικό τοπίο με την πνευματική και πολιτιστική παράδοση της περιοχής.

Το γεωπάρκο καλύπτει έκταση άνω των 2.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων και περιλαμβάνει εντυπωσιακά φαράγγια, ποτάμια, σπήλαια και πλούσια βιοποικιλότητα. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δραστηριότητες όπως πεζοπορία, αναρρίχηση και ποδηλασία βουνού, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν παραδοσιακούς οικισμούς, τοπικά μουσεία και τη γαστρονομία της περιοχής.

Η προβολή στη γερμανική αγορά

Η κοινή αυτή ταυτότητα των δύο περιοχών παρουσιάστηκε στη μεγαλύτερη διεθνή τουριστική έκθεση του κόσμου, την ITB Berlin, που πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 5 Μαρτίου 2026 στο Βερολίνο, όπου οι ελληνικοί προορισμοί είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν τις δυνατότητες του γεωτουρισμού.

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Μυτιλήνης, Νικόλαος Γιαννάκας, υπογράμμισε ότι η παρουσία της Μυτιλήνης εντάσσεται σε έναν σταθερό σχεδιασμό για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του νησιού.

«Η συμμετοχή του Δήμου Μυτιλήνης στην έκθεση ITB Berlin αποτελεί μέρος ενός σταθερού και στοχευμένου τουριστικού σχεδιασμού, που υλοποιούμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Μυτιλήνης. Μέσα από τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν με δημοσιογράφους, influencers, tour operators και αεροπορικές εταιρείες, αναδείξαμε τα μοναδικά χαρακτηριστικά του νησιού μας και τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρει στον τομέα του ποιοτικού, εναλλακτικού και βιώσιμου τουρισμού».

Όπως σημείωσε, ιδιαίτερη σημασία έχει και το ενδιαφέρον για την επανασύνδεση της Μυτιλήνης με απευθείας πτήσεις από αγορές του εξωτερικού, όπως η γερμανική, κάτι που αποτελεί βασική προτεραιότητα της τουριστικής στρατηγικής του δήμου.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος τόνισε ότι η συμμετοχή στην έκθεση αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του προορισμού. «Η παρουσία του Δήμου Μετεώρων στη διεθνή τουριστική έκθεση ITB Berlin ήταν μια σημαντική ευκαιρία για την προβολή και την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του προορισμού μας. Η γερμανική αγορά αποτελεί διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό αλλά και για την περιοχή των Μετεώρων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι μέσα από τέτοιες διεθνείς διοργανώσεις να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η εξωστρέφεια του προορισμού και να αναπτυχθούν νέες συνεργασίες με επαγγελματίες του τουρισμού.

Ένα μοντέλο βιώσιμου τουρισμού

Όπως εξηγεί ο Νικόλαος Ζούρος, γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO και καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η αναγνώριση ενός τόπου ως Παγκόσμιου Γεωπάρκου αποτελεί σημαντικό σήμα ποιότητας για τον τουρισμό φύσης.

«Η Μυτιλήνη έχει τη δυνατότητα να προσφέρει οργανωμένες περιηγήσεις στη φύση, παρατήρηση γεωλογικών μνημείων και παλαιοντολογικών ευρημάτων, ορνιθοπαρατήρηση, περιπατητικές διαδρομές, θαλάσσιες δραστηριότητες και ιαματικό τουρισμό», σημειώνει και προσθέτει ότι μέσα από τη συνεργασία με το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων, τους τοπικούς δήμους και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης επαγγελματιών του τουρισμού και δημοσιογράφων για τις δυνατότητες που προσφέρει ο γεωτουρισμός σε επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ