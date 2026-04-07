Μετέωρα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης της 65χρονης - Καταγράφηκε σε βίντεο η πτώση

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης 7 Απριλίου όταν μια 65χρονη γυναίκα έπεσε από τον βράχο της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tameteora.gr η 65χρονη με τα αρχικά Μ.Κ με καταγωγή από το Καλοχώρι έπεσε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έχει σπεύσει ομάδα διάσωσης της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας, η οποία έχει εντοπίσει το σημείο της πτώσης και προετοιμάζεται για την επιχείρηση ανάσυρσης της σορού η οποία κρίνεται αρκετά δύσκολη.

Η 65χρονη είχε αφήσει την τσάντα της - η οποία περιείχε προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα - στις τουαλέτες της Ιερας Μονής Αγίου Στεφάνου.

Η ιστοσελίδα tameteora.gr αναφέρει πως το περιστατικό έχει καταγράψει τυχαία με την κάμερά του επισκέπτης της Μονής.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

