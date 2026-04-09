Αμπελόκηποι: Πιθανόν διαρρήκτης ο άνδρας που έπεσε στο κενό από τον 5ο όροφο

Snapshot Ένας άνδρας έπεσε από το μπαλκόνι του 5ου ορόφου πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους και βρέθηκε νεκρός.

Το περιστατικό συνέβη στις 7:20 το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης στην οδό Αλφειού.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άνδρας να ήταν διαρρήκτης που έχασε την ισορροπία του.

Ο άνδρας έπεσε στον ακάλυπτο χώρο της διπλανής πολυκατοικίας και εντοπίστηκε από περίοικους. Snapshot powered by AI

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με το περιστατικό της πτώσης ενός άνδρα από μπαλκόνι του 5ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Αλφειού στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για διαρρήκτη, ο οποίος έχασε την ισορροπία του.

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7:20 το πρωί στην οδό Αλφειού. Τον άνδρα εντόπισαν περίοικοι οι οποίοι ενημέρωσαν την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του στον ακάλυπτο της διπλανής πολυκατοικίας.

