Κόνι Μεταξά: Η εξομολόγηση για το διαζύγιό της - «Μου αρέσει να είμαι μόνη μου - Δεν κάνω σεξ»

Σε μια εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή και το διαζύγιό της με τον Μάριο Καπότση, προχώρησε η Κόνι Μεταξά.

Η γνωστή τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Κωνσταντίνου Βασάλου στο Youtube με θέμα «Πώς να ξεπεράσεις έναν πρώην».

Μιλώντας γενικά για τις σχέσεις, η Κόνι Μεταξά ανέφερε αρχικά: «Νομίζω ότι οι γυναίκες ξεπερνάνε τη σχέση τους πολύ πριν τελειώσει. Οι γυναίκες κάνουν πολλή υπομονή, λένε το πρόβλημα στη σχέση τους, αλλά οι άντρες δεν ακούν. Οι γυναίκες προετοιμάζουν μέσα τους τον χωρισμό, το 'δουλεύουν', το ξεπερνάνε και μετά χωρίζουν. Οι άντρες δεν καταλαβαίνουν τον χωρισμό μέχρι να περάσει ένας μήνας και μετά πέφτουν σε κατάθλιψη».

Στη συνέχεια, μίλησε πιο ειδικά για το διαζύγιό της λέγοντας: «Μετά τα 30 έχεις πολύ συγκεκριμένα στάνταρ. Εγώ για να ξαναβρώ γκόμενο δεν θέλω οικογένεια και παιδιά. Μου αρέσει να είμαι μόνη μου. Δεν κάνω σεξ. Ισχύει ότι ένας έρωτας περνάει με ένα φλερτ. Συνήθως αν χωρίσω και έχω ένα φλερτ, ξεχνάω την προηγούμενη σχέση. Αλλά είμαι και Υδροχόος. Δεν έχω ξαναγυρίσει ποτέ σε πρώην. Πάντα βοηθάει να τον σβήνεις στα social media. Βοηθάει ρε παιδί μου. Βλέπεις μια εικόνα, δεν σε αφήνει να το ξεπεράσεις. Μετά τον χωρισμό μου πήρα δέκα κιλά. Από το άγχος και το στρες, με όλο αυτόν τον πανικό στα social media, όταν σταμάτησε να είναι προσωπικό. Δεν ήταν σχέση, ήταν γάμος».

