Κόνι Μεταξά: «Ως παιδί όταν χώρισαν οι γονείς μου ένιωθα ότι εγώ ήμουν το πρόβλημα»

Η Κόνι Μεταξά παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό OK! όπου μίλησε για την πορεία της, τον χωρισμό της από τον Μάριο Καπότση και τον χωρισμό των γονιών της.

Πόσων χρόνων ήσουν όταν χώρισαν οι γονείς σου;

Ήμουν πολύ μικρή, 3 ετών.

Μεγαλώνοντας πώς κατάφερες να διαχειριστείς το διαζύγιό τους;

Δεν νομίζω ότι αυτό το διαχειρίζεται ποτέ καλά κανένα παιδί χωρισμένων γονιών. Είναι για πάντα δύσκολο. Όχι επειδή θέλεις να είναι μαζί οι γονείς σου, αλλά επειδή τελικά δημιουργούνται δύο οικογένειες κι εσύ βρίσκεσαι συνέχεια στη μέση.

Θυμάσαι να είσαι θυμωμένη με τους γονείς σου επειδή χώρισαν;

Αν είσαι μοναχοπαίδι, πιστεύεις ότι φταις εσύ για το διαζύγιο των γονιών σου. Τουλάχιστον αυτή ήταν η δική μου αίσθηση. Έχω θυμώσει και με τους δύο κατά καιρούς, αλλά αυτό που ένιωθα ως παιδί όταν χώρισαν ήταν ότι εγώ ήμουν το πρόβλημα. Το ένιωθα υποσυνείδητα, αργότερα, μεγαλώνοντας, το έφερα στο συνειδητό με ψυχοθεραπεία.

Εξακολουθείς να κάνεις ψυχοθεραπεία;

Όχι πλέον. Δεν έκανα πολλά χρόνια.