Snapshot Τα 30 αργύρια που έλαβε ο Ιούδας για την προδοσία του Ιησού ήταν πιθανότατα τυριανά σέκελς, νομίσματα από την αρχαία Τύρο.

Κάθε σέκελ ζύγιζε περίπου 14

16 γραμμάρια με περιεκτικότητα σε άργυρο 94%.

Η συνολική ποσότητα ασημιού των 30 αργυρίων ήταν περίπου 420 γραμμάρια, με σημερινή αξία μετάλλου 210 έως 240 ευρώ.

Η αγοραστική δύναμη των 30 αργυρίων στην εποχή τους αντιστοιχεί σήμερα σε 9.000 έως 15.000 ευρώ.

Η πραγματική οικονομική σημασία του ποσού υπερβαίνει την αξία του μετάλλου και κρίνεται καλύτερα από την αγοραστική δύναμη των νομισμάτων. Snapshot powered by AI

Τα 30 αργύρια έχουν μείνει στην ιστορία ως το πιο γνωστό τίμημα προδοσίας. Στη χριστιανική παράδοση, το ποσό αυτό συνδέθηκε με την αμοιβή που έλαβε ο Ιούδας για την προδοσία του Ιησού.

Όπως αναφέρεται στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΚΖ'(27) 3-32:

«Τότε ἰδὼν ᾿Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθεὶς ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς πρεσβυτέροις λέγων· ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον. οἱ δὲ εἶπον· τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψει. καὶ ρίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ ἀνεχώρησε, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο. οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον· οὐκ ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστι. συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις· διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς σήμερον. τότε ἐπληρώθη τὸ ρηθὲν διὰ ῾Ιερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισραήλ, καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος».

Έτσι λοιπόν το ιστορικό ερώτημα εξακολουθεί να προκαλεί ενδιαφέρον: πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα; Οι μελετητές που έχουν ασχοληθεί με το θέμα εκτιμούν ότι τα 30 αργύρια ήταν πιθανότατα τυριανά σέκελς, ένα νόμισμα που χρησιμοποιούνταν ευρέως και προερχόταν από την αρχαία Τύρο, στην περιοχή του σημερινού Λιβάνου.

Κάθε ένα από αυτά τα νομίσματα αντιστοιχούσε σε τέσσερις δραχμές και είχε βάρος περίπου 14 έως 16 γραμμάρια, ενώ η περιεκτικότητά του σε άργυρο έφθανε σχεδόν στο 94 τοις εκατό. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό, τα 30 αργύρια αντιστοιχούσαν συνολικά σε περίπου 420 γραμμάρια ασημιού και, αν εξεταστούν αποκλειστικά ως πολύτιμο μέταλλο, η σημερινή τους αξία θα ήταν περίπου 210 έως 240 ευρώ.

Ωστόσο, αυτός ο τρόπος αποτίμησης δεν αποδίδει την πραγματική αξία του συγκεκριμένου ποσού. Ιστορικοί και νομισματολόγοι επισημαίνουν ότι πιο ουσιαστικό κριτήριο είναι η αγοραστική δύναμη που είχαν τότε τα νομίσματα και όχι μόνο το βάρος του ασημιού που περιείχαν. Με αυτή τη μέθοδο, ένα τυριανό σέκελ αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 300 έως 500 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι τα 30 αργύρια θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε ένα ποσό από 9.000 έως 15.000 ευρώ.

