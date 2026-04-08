Μεγάλη Τετάρτη: «Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω» – Το Ιερό Ευχέλαιο και η Τελετή του Νιπτήρος

Βρισκόμαστε στο μέσον της Μεγάλης εβδομάδας, τη Μεγάλη Τετάρτη, όπου το βράδυ στην εκκλησία τελείται η ακολουθία του Μυστικού Δείπνου, όπως οι περισσότεροι αναφέρουν.

Γιάννης Φιλιππάκος

Μεγάλη Τετάρτη
Τη σημερινή μέρα ή εκκλησία είναι από το πρωί ανοιχτή καθώς τελείται o εσπερινός της Μεγάλης Τετάρτης και η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

Κάθε Μεγάλη Τετάρτη πριν την Τελετή του Νιπτήρος τελείται σε όλες τις Εκκλησίες, το Ιερό Ευχέλαιο. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική για την Εκκλησία ακολουθία, γι’ αυτό και την έχει εντάξει στα μυστήρια της. Σήμερα το Ιερό Ευχέλαιο τελείται στις εκκλησίες, ωστόσο, πολλοί άνθρωποι καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, το κάνουν στα σπίτια τους.

Η πρώτη καταγραφή της σημασίας του ευχέλαιου, βρίσκεται σε μια επιστολή του Ιακώβου του Αλδεφόθεου. «Ασθενεί τις εν υμίν; Προσκαλεσάσθω τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και προσευξάσθωσαν επ’ αυτόν, αλείψαντες αυτόν ελαίω εν τω ονόματι αυτού. Και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος, καν αμαρτίας η πεποιηκώς αφεθήσεται αυτώ» (επιστολή Ιακώβου ε΄ 14-15).

Δηλαδή: «Είναι κάποιος από σας άρρωστος; Να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας να προσευχηθούν γι’ αυτόν και να τον αλείψουν με λάδι, επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή που γίνεται με πίστη θα σώσει τον άρρωστο. Ο Κύριος θα τον κάνει καλά. Κι αν έχει κάνει αμαρτίες θα του τις συγχωρήσει».

Σύμφωνα, λοιπόν, με το αγιογραφικό χωρίο σκοπός του ιερού μυστηρίου του Ευχελαίου είναι πρωταρχικά η ίαση της σωματικής νόσου.

Το απόγευμα γίνεται η Ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια τελετή του Νιπτήρος που είναι και ο Όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης που αναφέρεται σε τέσσερα γεγονότα.

  • Τον Ιερό Νιπτήρα, δηλαδή το πλύσιμο δηλαδή των ποδιών των μαθητών από τον Ιησού Χριστό.
  • Tον Μυστικό Δείπνο
  • Tην Προσευχή του Κυρίου στο Όρος των Ελαιών
  • Tην προδοσία του Ιούδα, η οποία και σηματοδοτεί την αρχή των Παθών του Χριστού.

Επίσης την Μεγάλη Τετάρτη, τέσσερις μέρες πριν το Άγιο Πάσχα η εκκλησία επιτελεί ανάμνηση του γεγονότος της αλείψεως του Κυρίου με μύρο από μια πόρνη γυναίκα. Αν και η κίνηση της πόρνης από πολλούς επικρίθηκε, ο Ιησούς την υπερασπίστηκε καθώς έδειχνε πάντα μεγάλο ζήλο για την ελεημοσύνη προς τους φτωχούς, αλλά και σε όσους δεν ήταν αποδεκτοί από τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης κάνει λόγο όχι για πόρνη, αλλά για άλλη γυναίκα, αξιοθαύμαστη και σεμνή, τη Μαρία την αδελφή του Λαζάρου, που άλειψε τα άχραντα πόδια Του σκουπίζοντας τα με τις τρίχες των μαλλιών της. Ο Ιερός Χρυσόστομος υποστηρίζει ότι δύο ήταν οι γυναίκες που άλειψαν με μύρο τον Κύριο. Οι τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές αναφέρουν μια και την ίδια γυναίκα, που πήρε την ονομασία πόρνη.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - ΗΠΑ, όλοι νικητές δεν γίνεται: Εκεχειρία χαμένη στη μετάφραση - Διαφορετικοί όροι στο κείμενο στα περσικά από ότι στα αγγλικά

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγιο Βαγιεκάνο: Η αντίπαλος της ΑΕΚ αποτελεί σύμβολο που… ξεπερνάει το ποδόσφαιρο

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τοπικές βροχές και υψηλές θερμοκρασίες η Μεγάλη Τετάρτη – Αισιόδοξα μηνύματα για το Πάσχα

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τετάρτη: «Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω» – Το Ιερό Ευχέλαιο και η Τελετή του Νιπτήρος

05:34ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Εκεχειρία δύο εβδομάδων ανακοίνωσε ο Τραμπ – Το Ισραήλ αναστέλλει τους βομβαρδισμούς – Πανηγυρίζουν στην Τεχεράνη για τη «συντριπτική ήττα των ΗΠΑ»

05:32WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

05:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις ύψους 73 εκατ. ευρώ για ζημιές του 2025

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν: Το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης για το τέλος του πολέμου

03:56ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

03:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα: Μέχρι σήμερα η καταβολή του στον ιδιωτικό τομέα

03:04ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΞ Ιράν: «Σταματήστε τις επιχειρήσεις και σταματάμε τις επιθέσεις» – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Συντριπτική και ιστορική ήττα για τις ΗΠΑ» – Υποστηρίζει ότι επέβαλε το σχέδιο των 10 σημείων

02:22ΚΟΣΜΟΣ

To Ιράν αποδέχεται την πρόταση εκεχειρίας – Συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ

02:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεράστια πτώση στην τιμή του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ – Κοντά στα 90 δολάρια το Brent

01:54ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις: Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε την πρόταση του Πακιστάν – Αναστέλλει για δύο εβδομάδες τους βομβαρδισμούς στο Ιράν – «Βάση για διαπραγμάτευση»

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα που επιχείρησε να τους παρασύρει με το όχημά του

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφία φρίκης: Οι τελευταίες στιγμές της 7χρονης Αθηνάς - Κούριερ την απήγαγε και τη στραγγάλισε

00:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Κέρδη για S&P και Nasdaq με οδηγό τις ελπίδες για παράταση του τελεσιγράφου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00:44ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφία φρίκης: Οι τελευταίες στιγμές της 7χρονης Αθηνάς - Κούριερ την απήγαγε και τη στραγγάλισε

05:34ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Εκεχειρία δύο εβδομάδων ανακοίνωσε ο Τραμπ – Το Ισραήλ αναστέλλει τους βομβαρδισμούς – Πανηγυρίζουν στην Τεχεράνη για τη «συντριπτική ήττα των ΗΠΑ»

03:04ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΞ Ιράν: «Σταματήστε τις επιχειρήσεις και σταματάμε τις επιθέσεις» – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ

18:52LIFESTYLE

Η χαμένη λάμψη της Κάρλα Μπρούνι - Η εμφάνιση της συζύγου του Νικολά Σαρκοζί που προβλημάτισε

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις: Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε την πρόταση του Πακιστάν – Αναστέλλει για δύο εβδομάδες τους βομβαρδισμούς στο Ιράν – «Βάση για διαπραγμάτευση»

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Νύφη και κουμπάρα έκλεψαν τις εντυπώσεις σε Κρητικό γάμο

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν: Το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης για το τέλος του πολέμου

05:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

22:25ΚΟΣΜΟΣ

«Ψίθυρος φαντασμάτων»: «Αν η καρδιά σου χτυπά, θα σε βρούμε» - Tο νέο μυστικό εργαλείο της CIA για τον εντοπισμό του πιλότου

22:45LIFESTYLE

Η «αργή» επιστροφή του Ντέιβιντ Χάσελχοφ - Με μπαστούνι και υποβασταζόμενος μετά από μήνες

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Μπάγερν «άλωσε» τη Μαδρίτη με… κέρβερο Νόιερ – Προβάδισμα και για την Άρσεναλ!

21:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

10:33WHAT THE FACT

«Ο Άνθρωπος-Αστακός»: Το τραγικό τέλος του και η άρνηση όλων να κουβαλήσουν το φέρετρό του

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τετάρτη: «Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω» – Το Ιερό Ευχέλαιο και η Τελετή του Νιπτήρος

02:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεράστια πτώση στην τιμή του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ – Κοντά στα 90 δολάρια το Brent

18:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Ποιοι θα πληρωθούν τη Μεγάλη Εβδομάδα και ποιοι όχι

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Ναύπακτο - Αισθητός και στην Πάτρα

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική προσομοίωση: Τι θα συμβεί στα πρώτα 30 λεπτά αν οι ΗΠΑ κηρύξουν πυρηνικό πόλεμο

23:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός AKTOR 79-93: Πράσινος σίφουνας διέσυρε τους Καταλανούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ