Ισραήλ: Σκότωσε τον ανηψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ του Λιβάνου - Ποιος ήταν ο Αλί Γιουσούφ Χάρσι

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοποίησε και σκότωσε έναν στενό σύμβουλο του επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, στη Βηρυτό μια ημέρα μετά το σφυροκόπημα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 250 άνθρωποι. «Χθες, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις χτύπησαν στην περιοχή της Βηρυτού και εξουδετέρωσαν τον Αλί Γιουσούφ Χάρσι, τον προσωπικό γραμματέα και ανιψιό του αρχηγού της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ», ανέφερε η ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

?ELIMINATED: Ali Yusuf Harshi, the personal secretary to Hezbollah Secretary-General Naim Qassem in Beirut.



A close associate and personal advisor, Harshi played a key role in managing and securing Qassem’s office.



The IDF also struck two key crossings used by Hezbollah to… — Israel Defense Forces (@IDF) April 9, 2026

«Ο Χάρσι ήταν «στενός συνεργάτης και προσωπικός σύμβουλος του... Κασέμ και έπαιξε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση και την ασφάλεια του γραφείου του», πρόσθεσε.

Ποιος ήταν ο Αλί Γιουσούφ Χάρσι;

Ο Αλί Γιουσούφ Χάρσι ήταν ανώτερος βοηθός του αρχηγού της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, υπεύθυνος για την ασφάλεια του γραφείου και τη διοικητική διαχείριση. Ο θάνατός του θεωρείται σημαντικό πλήγμα για την επιχειρησιακή δομή της ομάδας. Η Χεζμπολάχ συνέχισε να ανταποδίδει τις ισραηλινές επιθέσεις.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωη ανέφερε: «Σε απάντηση στην παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τον εχθρό, η Χεζμπολάχ στόχευσε το ισραηλινό κιμπούτς Μανάρα, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, με μια ρίψη ρουκετών νωρίς την Πέμπτη». Η μαχητική ομάδα δικαιολόγησε τις επιθέσεις ως «δικαίωμά» της να αντιδρά στις ισραηλινές ενέργειες σε όλη τη Βηρυτό, επικαλούμενη παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός ΗΠΑ-Ιράν.

Πάνω από 250 οι νεκροί στον Λίβανο, μετά την «εκεχειρία»

Το Ισραήλ πραγματοποίησε χθες τα σφοδρότερα πλήγματα στον Λίβανο από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, στοχεύοντας πάνω από 100 κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Βηρυτό.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε επίσης δύο βασικά περάσματα που χρησιμοποιούνται από την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ για τη μεταφορά χιλιάδων όπλων, πυραύλων και εκτοξευτών από τον βορρά προς το νότο του Λιβάνου, μέσω του ποταμού Λιτάνι. Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε επίσης περίπου 10 εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων, εκτοξευτές και κέντρα διοίκησης που χρησιμοποιούνται από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Ο Λίβανος εν τω μεταξύ κήρυξε ημέρα πένθους μετά τις επιθέσεις που σκότωσαν πάνω από 254 ανθρώπους και τραυμάτισαν περισσότερους από 1.165 σε μια μόνο ημέρα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Λίβανος δεν αποτελεί μέρος της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτή είναι μια θέση που επανέλαβε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θα μεταβεί στο Πακιστάν για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν το Σάββατο. «Ποτέ δεν δώσαμε αυτή την υπόσχεση» είπε χαρακτηριστικά.

Το Πακιστάν, το οποίο μεσολάβησε για την κατάπαυση του πυρός, διαφωνεί. Ο πρωθυπουργός του, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι η εκεχειρία περιλαμβάνει παύση των μαχών στον Λίβανο. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν εν τω μεταξύ, Αμπάς Αραγτσί, επέμεινε ότι «οι όροι είναι σαφείς» και προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον πρέπει να επιλέξει μεταξύ κατάπαυσης του πυρός ή «συνέχισης του πολέμου μέσω του Ισραήλ».

Διαβάστε επίσης