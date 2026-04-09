Σύγχυση για τον θάνατο του Ναΐμ Κασέμ - Νεκρός ο ανιψιός του, λέει τώρα το Reuters

Snapshot Νεκρός είναι ο Αλί Γιουσούφ Χαρσί, προσωπικός γραμματέας και ανιψιός του Ναΐμ Κασέμ, μετά από ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό.

Το Reuters αρχικά μετέδωσε λανθασμένα ότι σκοτώθηκε ο Ναΐμ Κασέμ, αλλά διόρθωσε την πληροφορία.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιτέθηκαν σε υποδομές και περάσματα της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο για τη μεταφορά όπλων.

Η Χεζμπολάχ απέρριψε πρόταση αφοπλισμού των ΗΠΑ και απείλησε το Ισραήλ με πυραυλικές επιθέσεις σε περίπτωση πολέμου.

Ο Ναΐμ Κασέμ διορίστηκε αρχηγός της Χεζμπολάχ μετά τη δολοφονία του προκάτοχού του Χασάν Νασράλα το 2024. Snapshot powered by AI

Μία πληροφορία που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, ανέφερε πως το Ισραήλ σκότωσε τον αρχηγό της Χεζμπολάχ,, Ναΐμ Κασέμ, ωστόσο αυτή λίγο αργότερα διορθώθηκε, πως κατά την πολύνεκρη επιδρομή της νύχτας σκοτώθηκε ο γραμματέας της λιβανέζικης οργάνωσης.

Το αρχικό τηλεγράφημα του Reuters:

H ανακοίνωση από τους ΙDF

Την ίδια ανακοίνωση είχαν κάνει και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις στο X: «Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εξουδετέρωσαν τον Να'ίμ Κασέμ, γγ της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, στη Βηρυτό. Μια σειρά από τρομοκρατικές υποδομές δέχτηκαν επίθεση χθες το βράδυ στο νότιο Λίβανο. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν και εξουδετέρωσαν χθες τον Αλί Γιουσούφ Χαρσί, προσωπικό γραμματέα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και ανιψιό του Ναΐμ Κασέμ, στην περιοχή της Βηρυτού.

צה"ל חיסל בביירות את מזכירו של מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם: שורת תשתיות טרור הותקפו הלילה בדרום לבנון



צה"ל תקף וחיסל אתמול את עלי יוסף חרשי, מזכירו האישי של מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה, ואחיינו של נעים קאסם במרחב ביירות.



חראשי היה מקורב ויועץ אישי למזכ"ל חיזבאללה נעים… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 9, 2026

Ο Χαρσί ήταν στενός συνεργάτης και προσωπικός σύμβουλος του γενικού γραμματέα της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, και έπαιξε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση του γραφείου του και στην παροχή της ασφάλειάς του. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν δύο βασικά περάσματα που χρησιμοποιούσαν τρομοκράτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ για να μετακινούνται από το βόρειο στο νότιο Λιτάνι στον Λίβανο, για τη μεταφορά χιλιάδων όπλων, πυραύλων και εκτοξευτών. Επιπλέον, περίπου 10 εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων, εκτοξευτές και αρχηγεία που χρησιμοποιούσε η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο δέχτηκαν επίθεση»

Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ μετά τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα του πολέμου. Το Ισραήλ δήλωσε ότι θα απαντήσει δυναμικά και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές που έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1000 ανθρώπους. Το Ισραήλ είχε ήδη αποδυναμώσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της οργάνωσης και την είχε σφυροκοπήσει με μια σειρά από δολοφονίες από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Παρά την εκεχειρία που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου το 2024, έπειτα από περισσότερο από ένα χρόνο μαχών, το Ισραήλ πραγματοποιεί τακτικά πλήγματα εναντίον αυτών που έχει προσδιορίσει ως στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Κατηγορεί την ομάδα ότι επιδιώκει να επανεξοπλιστεί.

O προκάτοχος του Ναϊμ Κασέμ, Χασάν Νασράλα

Η Χεζμπολάχ αρνήθηκε να αφοπλιστεί βάσει μιας πρότασης των ΗΠΑ που αποσκοπούσε στην παράταση της εκεχειρίας. Ο Κασέμ απείλησε άμεσα το Ισραήλ, λέγοντας ότι πύραυλοι θα έπεφταν πάνω της εάν ξεκινήσει ξανά ευρύ πόλεμο στον Λίβανο. Το 2024, το Ισραήλ σκότωσε τον προκάτοχο του Κασέμ, Χασάν Νασράλα, σε αεροπορική επιδρομή σε προάστιο της Βηρυτού, η οποία αποτέλεσε την κορύφωση μιας σύγκρουσης που ξεκίνησε όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον ισραηλινών θέσεων στα σύνορα, υποστηρίζοντας την παλαιστινιακή Χαμάς.

Η Χεζμπολάχ διόρισε τον Κασέμ, ο οποίος ήταν ανώτερο στέλεχος της οργάνωσης για περισσότερα από 30 χρόνια, ως νέο αρχηγό της ένα μήνα μετά τη δολοφονία του Νασράλα. Η ομάδα δημιουργήθηκε το 1982 από μουσουλμάνους σιίτες μαχητές στον Λίβανο και υποστηρίχθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν για να πολεμήσει την τότε ισραηλινή κατοχή του νότιου Λιβάνου.

