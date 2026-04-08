Η Τεχεράνη απειλεί να αποχωρήσει από την εκεχειρία αν συνεχισθούν οι επιθέσεις στο Λίβανο

Το Ιράν δήλωσε ότι θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις του εναντίον του Λιβάνου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ένας διασώστης εμφανίζεται μέσα από τον καπνό στον τόπο ενός ισραηλινού αεροπορικού χτυπήματος που έπληξε μια πολυκατοικία στη Βηρυτό του Λιβάνου, την Τετάρτη 8 Απριλίου 2026.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ιρανικό πρακτορείο αναφέρει ότι, σύμφωνα με ανώνυμη πηγή, η παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, αποτελούσε μέρος της συμφωνίας εκεχειρίας δύο εβδομάδων με τις ΗΠΑ.

Η πηγή φέρεται να δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας εντοπίζουν στόχους για να ανταποκριθούν στο κύμα επιθέσεων του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου σήμερα.

Σε ξεχωριστή αναφορά της ιρανικής τηλεόρασης, μια πηγή ανέφερε επίσης ότι το Ιράν θα τιμωρήσει το Ισραήλ για τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, οι οποίες παραβιάζουν την εκεχειρία.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι η συμφωνία δεν ισχύει για τον πόλεμο του με την υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα στο Λίβανο, ενώ το Ιράν και το Πακιστάν δήλωσαν ότι ισχύει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
