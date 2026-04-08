Βανς:Η εκεχειρία δεν περιλάμβανε τον Λίβανο»-«Αν παραβιάσουν τη συμφωνία, θα δουν σοβαρές συνέπειες»

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές θεώρησαν πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που επιτεύχθηκε την Τρίτη, περιλαμβάνει και τον Λίβανο, ωστόσο στην πραγματικότητα η Ουάσιγκτον δεν είχε συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο.

Ο Βανς έκανε τη δήλωση αυτή μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Βουδαπέστη.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είπε πως οι Ιρανοί δεσμεύθηκαν να ανοίξουν το Στενό του Ορμούζ.

Σημείωσε ότι οι Ιρανοί πρέπει να κάνουν το επόμενο βήμα αλλιώς ο Τραμπ έχει επιλογές να επιστρέψει στον πόλεμο.

Επισήμανε ότι η έκταση των παραχωρήσεων του Ιράν θα καθορίσει τι θα κερδίσει στις διαπραγματεύσεις, προτρέποντας την Τεχεράνη να εμπλακεί σοβαρά.

Τέλος, είπε ότι το Ισραήλ έχει προσφερθεί να επιδείξει αυτοσυγκράτηση στον Λίβανο, περιγράφοντας τις κινήσεις ως μια προσπάθεια υποστήριξης των διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ με το Ιράν.

JUST IN - VP JD Vance: "The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case." pic.twitter.com/wZvOz3vD7h — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 8, 2026

