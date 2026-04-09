Καιρός: Ευχάριστα νέα για το Πάσχα - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

Snapshot Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Κυριακή του Πάσχα αναμένεται συννεφιά και τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα παραμείνει ήπια, με τιμές από 10 έως 21 βαθμούς ανάλογα με την περιοχή.

Μετά τις 14 Απριλίου προβλέπονται εντονότερες βροχοπτώσεις και αυξημένη υγρασία σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος σε πολλές περιοχές, ενώ τη Δευτέρα αναμένονται εκτεταμένες συννεφιές με πιθανές βροχές.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις ενημερώσεις για να προσαρμόσουν τα σχέδιά τους σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες. Snapshot powered by AI

Ο Σάκης Αρναούτογλου ενημερώνει για την εξέλιξη του καιρού κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας και της Κυριακής του Πάσχα, με το σκηνικό να χαρακτηρίζεται από συννεφιά και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση, ενώ τα φαινόμενα θα ενταθούν μετά τις 14 Απριλίου.

Τη Μεγάλη Πέμπτη ο καιρός θα παρουσιάσει συννεφιά, με τοπικά φαινόμενα στην Αττική, τις Σποράδες, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από το μεσημέρι πιθανολογούνται βροχές και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια, ενώ στα νότια θα φτάσει τους 21 βαθμούς. Στα δυτικά αναμένονται έως 19 βαθμοί και στα ανατολικά νησιά από 15 έως 19 βαθμούς.

Τη Μεγάλη Παρασκευή θα σημειωθούν κατά διαστήματα σύννεφα, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Επιπλέον, θα εμφανιστούν βροχές σε περιοχές της Βοιωτίας, της Αττικής και της Εύβοιας.

Το Μεγάλο Σάββατο αναμένονται νέες συννεφιές στα κεντρικά και βόρεια. Βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν κυρίως τη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ υπάρχει πιθανότητα βροχής το βράδυ στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός θα παραμείνει συννεφιασμένος σε περιοχές όπως η Στερεά Ελλάδα, η Αττική, η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Μακεδονία και η Θράκη. Τη Δευτέρα του Πάσχα αναμένονται εκτεταμένες συννεφιές, με πιθανότητα νέων βροχοπτώσεων.

Μετά τις 14 και 15 Απριλίου προβλέπονται αξιόλογες βροχές, γεγονός που υποδηλώνει ότι το διάστημα μετά το Πάσχα θα έχει αυξημένη υγρασία και πιθανές βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας. Παρακολουθώντας τις ενημερώσεις, οι πολίτες θα μπορούν να προσαρμόσουν τα σχέδιά τους ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου τις βραδινές ώρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 και πιθανώς πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην Κρήτη δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 και στην Κρήτη τοπικά έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα τις μεσημεριανές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές τις μεσημεριανές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-04-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2026

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 13-04-2026

Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.