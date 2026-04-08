Πρόγνωση Κολυδά για καιρό του Πάσχα - Ποιοι θα σουβλίσουν με βροχές και ποιοι με ήλιο

Από τη Μεγάλη Πέμπτη έως την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά, το βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη και τα ορεινά

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Τη Μεγάλη Πέμπτη η αστάθεια θα είναι πιο έντονη σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια, με πιθανότητα ασθενών χιονοπτώσεων στα βόρεια ορεινά.
  • Από τη Μεγάλη Παρασκευή τα φαινόμενα θα μειωθούν σημαντικά και θα έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα, με βελτίωση και μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.
  • Την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός θα είναι γενικά καλός με λίγες ασθενείς βροχές το πρωί στα ανατολικά και τοπικούς όμβρους το μεσημέρι στα ορεινά.
  • Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο την Κυριακή του Πάσχα, δημιουργώντας ευχάριστες συνθήκες για τις εορταστικές ημέρες.
Ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, μέσα από το κανάλι του στο YouTube, παρουσίασε την πρόγνωση του καιρού για τις ημέρες του Πάσχα, δίνοντας μια συνολικά ήπια και ανοιξιάτικη εικόνα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός θα κυλήσει χωρίς ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα, με λίγες μόνο τοπικές βροχές που θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά, το βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη και ορεινές περιοχές.

Συγκεκριμένα, τη Μεγάλη Πέμπτη η αστάθεια θα είναι λίγο πιο έντονη σε περιοχές όπως η Μακεδονία, η Θράκη, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά και η Εύβοια. Στα βόρεια ορεινά μάλιστα δεν αποκλείεται να σημειωθούν και λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις, δείχνοντας ότι ο καιρός διατηρεί ακόμα κάποια χειμερινά χαρακτηριστικά.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή και στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα έχουν πιο πρόσκαιρο χαρακτήρα. Η εικόνα βελτιώνεται σταδιακά, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός αναμένεται γενικά καλός, με λίγες μόνο ασθενείς βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και πιθανότητα για τοπικούς όμβρους το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, συμβάλλοντας σε ευχάριστες συνθήκες για τον εορτασμό της ημέρας.

«Από τη Μεγάλη Πέμπτη ως και την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός θα κυλησει λίγες μόνο τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά, το βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη και τα ορεινά. Τη Μεγάλη Πέμπτη η αστάθεια θα είναι λίγο πιο αισθητή σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια, ενώ στα βόρεια ορεινά θα πέσουν και λίγα χιόνια. Από τη Μεγάλη Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα και πρόσκαιρα. Την Κυριακή του Πάσχα θα σημειωθούν μόνο λίγες ασθενείς βροχές το πρωί στα ανατολικά και τοπικοί όμβροι το μεσημέρι στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο», ανέφερε στο Youtube.

