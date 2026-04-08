Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

Ο καιρός ετοιμάζεται να αλλάξει πρόσωπο από τα μέσα Απριλίου, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο σχετικά ήπια και ασυνήθιστα ζεστή για την εποχή. Στη θέση της έρχεται ένα πιο «κλασικό» ανοιξιάτικο σκηνικό, με έντονη αστάθεια και αυξημένο κίνδυνο για ισχυρά φαινόμενα.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξει μια ευρείας κλίμακας διάταξη στην ατμόσφαιρα του βόρειου ημισφαιρίου. Τα βλέμματα στρέφονται στον Βόρειο Ατλαντικό, όπου το λεγόμενο «Ισλανδικό χαμηλό» επανενεργοποιείται, λειτουργώντας σαν μια «μηχανή κακοκαιρίας».

Από εκεί θα ξεκινούν διαδοχικά βαρομετρικά συστήματα που θα κινούνται προς την Ευρώπη, επηρεάζοντας τελικά και τη χώρα μας.

Επιστροφή του ατλαντικού ρεύματος

Η γενική τάση δείχνει ενίσχυση του ατλαντικού ρεύματος από τα μέσα του μήνα και μετά. Ψυχρότερες και ασταθείς αέριες μάζες θα κινηθούν αρχικά προς τη δυτική Ευρώπη και στη συνέχεια προς τη Μεσόγειο. Η διείσδυση πιο ψυχρού αέρα σε ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας θα λειτουργήσει ως «σπινθήρας» για την ανάπτυξη καταιγίδων.

Τα φαινόμενα αυτά θα εκδηλώνονται κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας και τοπικά θα είναι έντονα, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Με βάση τον χάρτη, η Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται σε ζώνη χαμηλών πιέσεων στο δεύτερο μισό του Απριλίου, κάτι που μεταφράζεται σε αυξημένη αστάθεια. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η κεντρική και η βόρεια χώρα, όπου αναμένονται πιο συχνές και ισχυρές καταιγίδες.

Δεν αποκλείονται απότομα περάσματα μπόρας, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και τοπικά χαλάζι, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση σε σχέση με τα προηγούμενα επίπεδα.

Αντίθετα, τα νότια και νησιωτικά τμήματα θα επηρεάζονται πιο ήπια, χωρίς όμως να λείπουν τα διαστήματα αστάθειας.

Έντονες εναλλαγές και κλιματική τάση

Το μοτίβο αυτό επιβεβαιώνει τις έντονες εναλλαγές που χαρακτηρίζουν πλέον την άνοιξη: περίοδοι ζέστης και καλοκαιρίας διαδέχονται απότομα ψυχρές εισβολές και ισχυρές καταιγίδες. Ο Απρίλιος, παραδοσιακά άστατος μήνας, φαίνεται να γίνεται ακόμη πιο «ακραίος».

Η αυξημένη ένταση των φαινομένων συνδέεται και με τη συνολική άνοδο της θερμοκρασίας, που ενισχύει την εξάτμιση και προσθέτει περισσότερη ενέργεια στην ατμόσφαιρα, ευνοώντας έτσι πιο βίαια καιρικά επεισόδια.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it

