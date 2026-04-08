Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για άστατο σκηνικό μέχρι το Πάσχα - Πού αναμένονται βροχές

Με ήπιες συνθήκες αναμένεται να κυλήσει ο καιρός μέχρι τα τέλη της Μεγάλης Εβδομάδας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, σε αρκετές περιοχές αναμένονται ελαφρώς άστατες συνθήκες.

Την Μεγάλη Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές με μικρή ένταση φαινομένων σε :

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (κύριος πυρήνας)

Πήλιο

Ορεινά κεντρικής Στερεάς & στην Πίνδο

Κεντρική & βόρεια Εύβοια (κυρίως ορεινά)

Ανατολική - ΒΑ Πελοπόννησος (ορεινά)

Ορεινά κεντρικής & ανατολικής Κρήτης



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 20°C στα κεντρικά από 20-23°C και στα νησιά από 20-24°C.

Την Μεγάλη Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές σε:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Κεντρική & ανατολική Πελοπόννησος

Ορεινά κεντρικής Στερεάς

Αττική (μικρή πιθανότητα)

Κεντρική Εύβοια

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση φτάνοντας στα βόρεια από 14–19°C, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα από 20–21°C και στο Αιγαίο από 16–20°C.

Όσον αφορά τον καιρό το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής αναμένονται ήπιες καιρικές συνθήκες με απουσία βροχοπτώσεων στη χώρα αλλά με νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι περιοχές που εξαιρούνται είναι: ο βόρειος Έβρος, η Ξάνθη και η βόρεια Εύβοια.



Το Μεγάλο Σάββατο αναμένονται βροχοπτώσεις σε περισσότερες περιοχές της χώρας, όπως:

Κεντρική & ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Πέλλα, Πιερία, Ημαθία (ημιορεινά/ορεινά)

Ανατολικά ορεινά τμήματα Λάρισας

Πήλιο & Εύβοια (κυρίως ορεινά)

Αττική (μικρή πιθανότητα)

Κεντρική Στερεά (πιο ορεινά)

Ανατολική και Βορειοανατολική Πελοπόννησος

Κεντρική & ανατολική Κρήτη (ορεινά)

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 15–20°C, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά & Επτάνησα από 20–22°C, ενώ στα νησιά του Αιγαίου από 17–20°C.

Το βράδυ της Ανάστασης (Μεγάλου Σαββάτου) υπάρχει αυξημένη πιθανότητα βροχής σε: Κεντρική & ανατολική Μακεδονία και Σποράδες, ενώ πιθανές βροχές αναμένονται σε:

Θεσσαλονίκη

Καβάλα

Δράμα

Ξάνθη

Σέρρες

περιοχές της Χαλκιδικής

Την Κυριακή του Πάσχα αναμένεται μικρή βελτίωση με τοπικές βροχές στην Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στα ορεινά-ημιορεινά Ανατολικής Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), Εύβοιας και Ανατολικής Πελοποννήσου

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο φτάνοντας:

στα βόρεια : 18–24°C

στα κεντρικά & νότια : 22–26°C

και στα νησιά : 20–24°C





Διαβάστε επίσης