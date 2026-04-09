Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς: Η «Κέλι» αποκάλυψε ποιος συμπρωταγωνιστής της ήταν η πρώτη αγάπη της

Η Jennie Garth αποκάλυψε ότι ήταν πραγματικά ερωτευμένη με τον Luke Perry κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Beverly Hills 90210.

Η ηθοποιός παραδέχεται ότι δυσκολευόταν να ξεχωρίσει τα συναισθήματα της οθόνης από την πραγματική ζωή, αλλά πιστεύει ότι υπήρχε αληθινή συναισθηματική σύνδεση μεταξύ τους.

Ο έρωτάς της για τον Luke υποχώρησε με τον χρόνο, καθώς και οι δύο παντρεύτηκαν και έγιναν καλοί φίλοι.

Οι εμπειρίες της στον ρόλο της Κέλι επηρέασαν την αντίληψή της για τον έρωτα και τις σχέσεις, κάνοντάς την πιο επιφυλακτική αρχικά.

Ο θάνατος του Luke Perry το 2019 συγκλόνισε βαθιά την Garth, η οποία περιγράφει την απώλειά του ως πολύ οδυνηρή και δύσκολη να αποδεχτεί.

Η Jennie Garth (σσ. η Κέλι της σειράς) αποκάλυψε ότι ήταν πραγματικά ερωτευμένη με τον Luke Perry (σσ. τον τηλεοπτικό Ντύλαν) την περίοδο που οι δυο τους υποδύονταν το τηλεοπτικό ζευγάρι στο Beverly Hills, 90210, τη δεκαετία του 1990.

«Ναι. Πιστεύω ότι ήταν ο πρώτος αληθινός έρωτάς μου», δήλωσε η Garth στο PEOPLE.

Στο νέο της βιβλίο με τίτλο I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention, που κυκλοφορεί στις 14 Απριλίου, η ηθοποιός γράφει ότι τότε δυσκολευόταν να ξεχωρίσει τα συναισθήματα της οθόνης από εκείνα της πραγματικής ζωής. Παράλληλα, παραδέχεται ότι ζήλευε τις guest stars με τις οποίες φλέρταρε ο Perry.

«Τώρα, κοιτάζοντας πίσω, λέω, “Ήσουν ακριβώς σαν κάθε άλλο κορίτσι στον κόσμο”», αναφέρει γελώντας για το εφηβικό της crush. «Όλοι τον φαντάζονταν ως τον πρώτο αληθινό τους έρωτα. Όμως πραγματικά ήταν μπερδεμένο. Κατά καιρούς τα όρια θόλωναν. Υπήρχαν πολλές προσωπικές συζητήσεις και στιγμές ανάμεσα σε αυτούς τους δύο χαρακτήρες, και νομίζω ότι παρασύρθηκα και επέτρεψα στον εαυτό μου να πιστέψει ότι ήταν αληθινό».

Παρόλα αυτά, η ίδια επιμένει ότι υπήρχαν αληθινά συναισθήματα και από τις δύο πλευρές. «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπήρχε κάτι αληθινό εκεί», λέει. «Είχαμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση». Στο βιβλίο της αναφέρεται επίσης στα παρατεταμένα φιλιά και στα παιχνιδιάρικα αγγίγματά του, γράφοντας: «Όταν η Kelly ερωτευόταν τον Dylan, εγώ ερωτευόμουν τον Luke».

«Ήταν ένα παιδικό όνειρο»

Η Garth σημειώνει ότι αυτή η συναισθηματική σύνδεση δεν χάθηκε αμέσως όταν ολοκληρώθηκε η σειρά το 2000, όμως ο έρωτάς της για τον Luke στην πραγματική ζωή υποχώρησε όσο προχωρούσε η καθημερινότητα. «Όλη αυτή η σύγχυση έφυγε από μέσα μου, γιατί εκείνος παντρεύτηκε και εγώ παντρεύτηκα, και γίναμε απλώς πολύ καλοί φίλοι. Ήταν ένα παιδικό όνειρο. Όμως ο εφηβικός εαυτός μου το πίστευε πραγματικά».

Η 54χρονη ηθοποιός, η οποία έχει αποκτήσει τρεις κόρες με τον πρώην σύζυγό της Peter Facinelli, εξηγεί ακόμη ότι οι σχέσεις που βίωνε ο χαρακτήρας της στην οθόνη επηρέασαν και τη δική της αντίληψη για την αγάπη. «Είχε τεράστιο αντίκτυπο στον τρόπο που έβλεπα τον έρωτα και τις σχέσεις», λέει.

«Ο χαρακτήρας μου βρισκόταν διαρκώς μπλεγμένος σε ερωτικά τρίγωνα. Και ακόμη και ο Brandon κατέληξε να απατήσει την Kelly. Ο Brandon Walsh, από όλους τους ανθρώπους! Έτσι υπήρχαν διαρκώς μηνύματα του τύπου, “Είναι ριψοκίνδυνο να αγαπάς, είναι επικίνδυνο να αγαπάς κάποιον”. Έτσι έζησα τη ζωή μου αρκετά επιφυλακτικά στο κομμάτι των σχέσεων. Μέχρι που κατάλαβα ότι ούτε αυτό λειτουργούσε για μένα».

Όταν ο Luke Perry πέθανε από εγκεφαλικό σε ηλικία 52 ετών, το 2019, η Garth γράφει ότι έμαθε σε ποιο νοσοκομείο βρισκόταν και δεν ήθελε να φύγει από εκεί. «Η απώλεια του Luke με συγκλόνισε μέχρι τον πυρήνα μου», σημειώνει στο βιβλίο. Περιγράφοντας τη στιγμή που παρακολουθούσε στην τηλεόραση την κάλυψη της είδησης του θανάτου του, γράφει: «Ένιωθα παράλυτη, ανίκανη και απρόθυμη να μιλήσω. Ήταν κάτι υπερβολικά μεγάλο για να το συλλάβω, υπερβολικά οδυνηρό για να το αποδεχτώ».

