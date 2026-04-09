Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς: Η «Κέλι» αποκάλυψε ποιος συμπρωταγωνιστής της ήταν η πρώτη αγάπη της

Μίλτος Τσεκούρας

  • Η Jennie Garth αποκάλυψε ότι ήταν πραγματικά ερωτευμένη με τον Luke Perry κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Beverly Hills 90210.
  • Η ηθοποιός παραδέχεται ότι δυσκολευόταν να ξεχωρίσει τα συναισθήματα της οθόνης από την πραγματική ζωή, αλλά πιστεύει ότι υπήρχε αληθινή συναισθηματική σύνδεση μεταξύ τους.
  • Ο έρωτάς της για τον Luke υποχώρησε με τον χρόνο, καθώς και οι δύο παντρεύτηκαν και έγιναν καλοί φίλοι.
  • Οι εμπειρίες της στον ρόλο της Κέλι επηρέασαν την αντίληψή της για τον έρωτα και τις σχέσεις, κάνοντάς την πιο επιφυλακτική αρχικά.
  • Ο θάνατος του Luke Perry το 2019 συγκλόνισε βαθιά την Garth, η οποία περιγράφει την απώλειά του ως πολύ οδυνηρή και δύσκολη να αποδεχτεί.
Η Jennie Garth (σσ. η Κέλι της σειράς) αποκάλυψε ότι ήταν πραγματικά ερωτευμένη με τον Luke Perry (σσ. τον τηλεοπτικό Ντύλαν) την περίοδο που οι δυο τους υποδύονταν το τηλεοπτικό ζευγάρι στο Beverly Hills, 90210, τη δεκαετία του 1990.

«Ναι. Πιστεύω ότι ήταν ο πρώτος αληθινός έρωτάς μου», δήλωσε η Garth στο PEOPLE.

Στο νέο της βιβλίο με τίτλο I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention, που κυκλοφορεί στις 14 Απριλίου, η ηθοποιός γράφει ότι τότε δυσκολευόταν να ξεχωρίσει τα συναισθήματα της οθόνης από εκείνα της πραγματικής ζωής. Παράλληλα, παραδέχεται ότι ζήλευε τις guest stars με τις οποίες φλέρταρε ο Perry.

«Τώρα, κοιτάζοντας πίσω, λέω, “Ήσουν ακριβώς σαν κάθε άλλο κορίτσι στον κόσμο”», αναφέρει γελώντας για το εφηβικό της crush. «Όλοι τον φαντάζονταν ως τον πρώτο αληθινό τους έρωτα. Όμως πραγματικά ήταν μπερδεμένο. Κατά καιρούς τα όρια θόλωναν. Υπήρχαν πολλές προσωπικές συζητήσεις και στιγμές ανάμεσα σε αυτούς τους δύο χαρακτήρες, και νομίζω ότι παρασύρθηκα και επέτρεψα στον εαυτό μου να πιστέψει ότι ήταν αληθινό».

Παρόλα αυτά, η ίδια επιμένει ότι υπήρχαν αληθινά συναισθήματα και από τις δύο πλευρές. «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπήρχε κάτι αληθινό εκεί», λέει. «Είχαμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση». Στο βιβλίο της αναφέρεται επίσης στα παρατεταμένα φιλιά και στα παιχνιδιάρικα αγγίγματά του, γράφοντας: «Όταν η Kelly ερωτευόταν τον Dylan, εγώ ερωτευόμουν τον Luke».

«Ήταν ένα παιδικό όνειρο»

Η Garth σημειώνει ότι αυτή η συναισθηματική σύνδεση δεν χάθηκε αμέσως όταν ολοκληρώθηκε η σειρά το 2000, όμως ο έρωτάς της για τον Luke στην πραγματική ζωή υποχώρησε όσο προχωρούσε η καθημερινότητα. «Όλη αυτή η σύγχυση έφυγε από μέσα μου, γιατί εκείνος παντρεύτηκε και εγώ παντρεύτηκα, και γίναμε απλώς πολύ καλοί φίλοι. Ήταν ένα παιδικό όνειρο. Όμως ο εφηβικός εαυτός μου το πίστευε πραγματικά».

Η 54χρονη ηθοποιός, η οποία έχει αποκτήσει τρεις κόρες με τον πρώην σύζυγό της Peter Facinelli, εξηγεί ακόμη ότι οι σχέσεις που βίωνε ο χαρακτήρας της στην οθόνη επηρέασαν και τη δική της αντίληψη για την αγάπη. «Είχε τεράστιο αντίκτυπο στον τρόπο που έβλεπα τον έρωτα και τις σχέσεις», λέει.

«Ο χαρακτήρας μου βρισκόταν διαρκώς μπλεγμένος σε ερωτικά τρίγωνα. Και ακόμη και ο Brandon κατέληξε να απατήσει την Kelly. Ο Brandon Walsh, από όλους τους ανθρώπους! Έτσι υπήρχαν διαρκώς μηνύματα του τύπου, “Είναι ριψοκίνδυνο να αγαπάς, είναι επικίνδυνο να αγαπάς κάποιον”. Έτσι έζησα τη ζωή μου αρκετά επιφυλακτικά στο κομμάτι των σχέσεων. Μέχρι που κατάλαβα ότι ούτε αυτό λειτουργούσε για μένα».

Όταν ο Luke Perry πέθανε από εγκεφαλικό σε ηλικία 52 ετών, το 2019, η Garth γράφει ότι έμαθε σε ποιο νοσοκομείο βρισκόταν και δεν ήθελε να φύγει από εκεί. «Η απώλεια του Luke με συγκλόνισε μέχρι τον πυρήνα μου», σημειώνει στο βιβλίο. Περιγράφοντας τη στιγμή που παρακολουθούσε στην τηλεόραση την κάλυψη της είδησης του θανάτου του, γράφει: «Ένιωθα παράλυτη, ανίκανη και απρόθυμη να μιλήσω. Ήταν κάτι υπερβολικά μεγάλο για να το συλλάβω, υπερβολικά οδυνηρό για να το αποδεχτώ».

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

13:18WHAT THE FACT

Το αίνιγμα του βυθού: Το πλάσμα που δεν ξέρουν οι επιστήμονες ανακαλύφθηκε στην Ιαπωνία

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Εντόπισαν 12χρονη, μόνη της σε λεωφορείο – Είπε πως την κακοποιούσαν οι γονείς της

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Γιατί οι τιμές στην Ευρώπη θα παραμείνουν στα ύψη ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Πάστορας κατηγορείται για ανθρωποκτονία μετά τον πνιγμό άνδρα κατά τη διάρκεια βάπτισης

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας που έπεσε από τον πέμπτο όροφο σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

12:53ANNOUNCEMENTS

Δυνατά παιχνίδια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

12:53WHAT THE FACT

Κάτω από την επιφάνεια: Οι «αόρατοι γίγαντες» που αλλάζουν το θαλάσσιο τοπίο

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Άνω κάτω πόλη 1,5 εκατ. κατοίκων για τον «δραπέτη» λύκο - Έκλεισε σχολείο για ασφάλεια

12:50ΥΓΕΙΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εκπαιδεύει τις «νταντάδες της γειτονιάς» στις Πρώτες Βοήθειες

12:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου: Ετοιμαζόμαστε για παραγγελία νέου FSRU - Έρχονται νέες συμφωνίες της Atlantic SEE για LNG έως το καλοκαίρι

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

12:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί πιέζουν για την καθαίρεση του Τραμπ με την 25η τροπολογία του Συντάγματος

12:34ΥΓΕΙΑ

Αντιδρά και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά στο νέο σύστημα παραπομπών - «Gatekeeping με ανεπάρκειες στον προσωπικό γιατρό»

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της εξαφάνισης νεαρής γιατρού στην αφρικανική ζούγλα - Τα κρεμασμένα σε δέντρα εσώρουχα

12:28LIFESTYLE

Κόνι Μεταξά: Η εξομολόγηση για το διαζύγιό της - «Μου αρέσει να είμαι μόνη μου - Δεν κάνω σεξ»

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δωρεάν διέλευση από τα διόδια για το Πάσχα ζητά το ΚΚΕ

12:18SCENARIO

Η πολιτική δεν είναι «κομιλφό»: Η επιστροφή στην «προεκλογική κανονικότητα»

12:16ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας – Εντοπίστηκε το βακτήριο listeria

12:12LIFESTYLE

Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς: Η «Κέλι» αποκάλυψε ποιος συμπρωταγωνιστής της ήταν η πρώτη αγάπη της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας που έπεσε από τον πέμπτο όροφο σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

12:16ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας – Εντοπίστηκε το βακτήριο listeria

11:58ΕΛΛΑΔΑ

«Γλέντι» στο X με Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη: «Ευτυχώς δεν τον δάγκωσε - Είναι ήρωας!»

09:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ανίκανος» να δικαστεί ο άστεγος που σκότωσε Ουκρανή πρόσφυγα στο τρένο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Σύγχυση για τον θάνατο του Ναΐμ Κασέμ - Νεκρός ο ανιψιός και προσωπικός γραμματέας του, λέει τώρα το Reuters

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή για το Πάσχα - Μικρό... καλοκαιράκι σε όλη την Ελλάδα

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Γιατί οι τιμές στην Ευρώπη θα παραμείνουν στα ύψη ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Προσοχή σκληρές εικόνες: «Φίλες» βασάνισαν και σκότωσαν 15χρονη - Οργή για τις ποινές στις ανήλικες

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Εντόπισαν 12χρονη, μόνη της σε λεωφορείο – Είπε πως την κακοποιούσαν οι γονείς της

10:14WHAT THE FACT

Υδραυλικός τραβάει ένα σκοινί σε υπόγειο και βρίσκει 30 κιλά χρυσά νομίσματα

12:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί πιέζουν για την καθαίρεση του Τραμπ με την 25η τροπολογία του Συντάγματος

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για το Πάσχα - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της εξαφάνισης νεαρής γιατρού στην αφρικανική ζούγλα - Τα κρεμασμένα σε δέντρα εσώρουχα

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Γενική Γραμματεία Εμπορίου: Ενέκρινε τη συγχώνευση της JUMBO με την Herald Greece 2

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά «σαν ιστός αράχνης» σε ολυμπιακό στάδιο του Ρίο - Η τρίτη την τελευταία δεκαετία

06:44WHAT THE FACT

Τεχνολογικός κροίσος προειδοποιεί: Σβήστε όλα τα δεδομένα σας και τις φωτογραφίες σας από παντού

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» - Έθιμα, παραδόσεις και συμβολισμοί της σημερινής ημέρας

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ