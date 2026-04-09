Βρετανία: Αποκάλυψε μυστική επιχείρηση ρωσικών υποβρυχίων στον Ατλαντικό - «Πούτιν σε βλέπουμε»

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι αποκάλυψε ότι τρία ρωσικά υποβρύχια πραγματοποίησαν «μυστική» επιχείρηση στον Ατλαντικό, βόρεια του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία διήρκεσε περισσότερο από ένα μήνα

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

O Bρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι

Pool PA
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Βρετανία ανέπτυξε τις ένοπλες δυνάμεις της για να εμποδίσει τα ρωσικά υποβρύχια να επιτεθούν σε καλώδια και αγωγούς της, όταν αυτά πέρασαν περίπου ένα μήνα σε βρετανικά ύδατα νωρίτερα φέτος, αποκάλυψε = σήμερα ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Τζον Χίλι.

Οι βρετανικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους, συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας είπε. παρακολούθησαν και απέτρεψαν κακόβουλη δραστηριότητα από τα ρωσικά σκάφη. Πρόσθεσε οτι επέλεξε να δημοσιοποιήσει την επιχείρηση ώστε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν να γνωρίζει ότι οι κινήσεις του έχουν γίνει αντιληπτές.

Η βρετανική φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού που χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση

Τα ρωσικά υποβρύχια υπογράμμισε έχουν πλέον εγκαταλείψει τα βρετανικά ύδατα και κατευθύνθηκαν βόρεια, ενώ σημείωσε ότι δεν διαπιστώθηκαν σημάδια δολιοφθοράς σε υποβρύχιες υποδομές. «Στον Πρόεδρο Πούτιν, λέω: "Σας βλέπουμε. Βλέπουμε τη δραστηριότητά σας πάνω από τα καλώδιά μας και τους αγωγούς μας και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να τους προκληθεί ζημιά δεν θα γίνει ανεκτή και θα έχει σοβαρές συνέπειες".»

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν τους άφησαν καμία αμφιβολία ότι παρακολουθούνταν, ότι οι κινήσεις τους δεν ήταν μυστικές, όπως σχεδίαζε ο πρόεδρος Πούτιν, και ότι η απόπειρα μυστικής επιχείρησής τους είχε αποκαλυφθεί» είπε χαρακτηριστικά ο Χίλι. Η ρωσική επιχείρηση περιελάμβανε ένα ρωσικό υποβρύχιο επίθεσης κλάσης Akula και δύο εξειδικευμένα υποβρύχια από την Κεντρική Διεύθυνση Έρευνας Βαθέων Θαλασσών (GUGI) της Μόσχας.

Eικόνα των ρωσικών σκαφών που παρουσίασε στη συνέντευξη Τύπου το βρετανικό υπουργείο Άμυνας

Ο Χίλι διευκρίνισε ότι το υποβρύχιο Akula ήταν «πιθανό δόλωμα για να αποσπάσει την προσοχή» από τα δύο υποβρύχια Gugi καθώς περνούσαν χρόνο πάνω σε «κρίσιμες υποδομές που σχετίζονται με εμάς και τους συμμάχους μας». Η Μόσχα κατέληξε εξακολουθεί να «αποτελεί απειλή», δήλωσε ωστόσο βέβαιος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να παρακολουθεί μελλοντικές δραστηριότητες και να συνεχίσει να αποκαλύπτει «οποιεσδήποτε μυστικές επιχειρήσεις θέλει να εξαπολύσει ο Πούτιν που μπορεί να απειλήσουν τα ζωτικά μας συμφέροντα».

Στάρμερ: «Δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε δράση» κατά της Ρωσίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ από τα ΗΑΕ όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, εστειλε με τη σειρά του μήνυμα στο Κρεμλίνο. «Είμαι αποφασισμένος να προστατεύσω τον βρετανικό λαό από το να πληρώσει το τίμημα για την επιθετικότητα του Πούτιν στους λογαριασμούς του νοικοκυριού του.»

«Γι' αυτό δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε δράση και να αποκαλύψουμε την αποσταθεροποιητική δραστηριότητα της Ρωσίας που επιδιώκει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά μας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι από τις καλύτερες στον κόσμο και το βρετανικό κοινό δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστεί την εθνική και οικονομική μας ασφάλεια, όπου κι αν χρειαστεί στον κόσμο».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
