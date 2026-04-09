Τράπεζες: Κλειστές για τέσσερις ημέρες λόγω Πάσχα - Πώς επηρεάζονται οι συναλλαγές

Κλειστές για τέσσερις ημέρες, λόγω Πάσχα, θα είναι οι τράπεζες, πράγμα που σημαίνει ότι το κοινό δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα γκισέ από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Συγκεκριμένα, οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές τη Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου), το Μεγάλο Σάββατο (11 Απριλίου), την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) και τη Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου). Τα καταστήματα θα επαναλειτουργήσουν την Τρίτη 14 Απριλίου.

Πώς θα γίνονται οι συναλλαγές

Κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών, οι πολίτες θα πρέπει να στραφούν σε εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης. Οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω ΑΤΜ για αναλήψεις και βασικές κινήσεις, ενώ κανονικά λειτουργούν και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζών, όπως το e-banking και το mobile banking.

Επιπλέον, οι πληρωμές με κάρτες συνεχίζονται χωρίς περιορισμούς στα καταστήματα, ενώ οι μεταφορές χρημάτων μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά, με την προϋπόθεση ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών λόγω των αργιών.

Διαβάστε επίσης