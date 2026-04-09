Μέσα μεταφοράς: Πώς θα λειτουργήσουν τις ημέρες του Πάσχα

Με τροποποιήσεις στα δρομολόγιά τους θα λειτουργήσουν τα μέσα μεταφοράς τις ημέρες του Πάσχα, και ειδικότερα από τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου ως και την Τετάρτη του Πάσχα 15 Απριλίου.

Όπως κάθε χρόνο, τα μέσα θα ολοκληρώσουν τα δρομολόγιά τους πριν τις 23:00 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, ενώ το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής δεν θα ισχύει η παράταση του ωραρίου λειτουργίας σε Μετρό και Τραμ, με τα μέσα να κυκλοφορούν ως τα μεσάνυχτα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, τα μέσα θα κινούνται ως εξής:

Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου 2026

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Συνήθως κινούνται με πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 – 23:30, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ – 10,5′ μεταξύ 9:00 – 00:20, ανά 12,5′ νωρίτερα. Δεν θα ισχύει η δίωρη παράταση του ωραρίου λειτουργίας.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7′ – 9′ μεταξύ 9:00 – 00:20, ανά 10′ νωρίτερα.

Δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36′ Δεν θα ισχύει η παράταση του ωραρίου λειτουργίας.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα. Δεν θα ισχύει η παράταση του ωραρίου λειτουργίας.

Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου 2026

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα αποσυρθούν νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ. Επομένως, τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται σταδιακά από τις 22:00, με τελευταίες αναχωρήσεις από τις 21:00. (Σημειώνεται ότι τα δρομολόγια του Αεροδρομίου συνήθως δεν διακόπτονται, ενώ τα λεωφορεία των νυκτερινών γραμμών εξέρχονται από τα αμαξοστάσια μετά τα μεσάνυχτα)

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 6:00 – 16:00, ανά 12’5 ως τις 20:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′-10,5′ μεταξύ 9:00-21:30, ανά 12′ – 12,5′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7′-10′ (ανά 36′ του Αεροδρομίου). Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′. Δείτε τα τελευταία δρομολόγια

Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου 2026

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5′ μεταξύ 6:00 – 23:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′

Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου 2026

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′

Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου 2026

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Συνήθως εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 8,5′ ως τις 23:00, ανά 9,5′ αργότερα

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 6,5′ – 9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.

Τετάρτη του Πάσχα 15 Απριλίου 2026

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00-21:00, ανά 8,5′-11′ τις υπόλοιπες ώρες

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 4,5′-6,5′ μεταξύ 6:00-20:00, ανά 7′-9,5′ τις υπόλοιπες ώρες

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.

Σημειώνεται ότι η Hellenic Train δεν έχει ανακοινώσει κάποια μεταβολή των δρομολογίων του Προαστιακού σιδηρόδρομου της Αθήνας τις μέρες του Πάσχα. Τις μέρες αργίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά όλα τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

