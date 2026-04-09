Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν σήμερα σούπερ μάρκετ και καταστήματα

Κορυφώνεται η κίνηση σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ όσο πλησιάζουμε στο Πάσχα, με τους καταναλωτές να κάνουν αυτές τις ημέρες τις τελευταίες τους αγορές για το πασχαλινό τραπέζι και τα πασχαλινά δώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών το εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Μ. Πέμπτη 9/4/2026 από τις 09:00 έως τις 21:00.

Μ. Παρασκευή 10/4/2026 από τις 13:00 έως τις 19:00.

Μ. Σάββατο 11/4/2026 από τις 09:00 έως τις 15:00.

Η Κυριακή του Πάσχα 12/4/2026 και η Δευτέρα του Πάσχα 13/04/2026 είναι αργίες.

Από την άλλη πλευρά, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4 , το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4 , τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

